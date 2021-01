Sternsinger aus Bigge gestalten Abschlussfeier im Hohen Dom

Brilon/Olsberg/Paderborn. Normalerweise sind 1000 Sternsinger aus dem ganzen Erzbistum in Paderborn dabei, in diesem Jahr waren es nur drei.

„Das Engagement der Sternsinger strahlt heller denn je und ist in dieser herausfordernden Situation besonders beeindruckend. Sternsingen war in diesem Jahr kontaktlos und oft digital, aber umso kreativer und vielfältige." Was BDKJ-Diözesanvorsitzender Jan Hilkenbach aus Brilon über die Drekönigsaktion sagte, galt auch für die Abschlussfeier im Hohen Dom in Paderborn am Samstag. Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens hatten der BDKJ-Diözesanverband und das Erzbistum Paderborn auf ein digitales Format umgeschwenkt. Viele Sternsinger, Helfende und Interessierte waren online dabei und feierten den Wortgottesdienst zuhause live an ihren Bildschirmen mit.

Digitaler Gottesdienst und Segensbriefe

Die ersten Wortegehörten Franziska (13), Judith (13) und Hannes (13), die stellvertretend für die rund 20.000 Sternsinger im Erzbistum Paderborn an dem Gottesdienst mitwirkten: Die Sternsinger von der Kolpingjugend und den Messdienern der Gemeinde St. Martin Bigge berichteten über ihren kreativen Einsatz.

Nach mehrfacher Umplanung aufgrund der aktuellen Lage setzten sie auf eine Videobotschaft, feierten einen digitalen Gottesdienst, stellten Spendendosen an zentralen Orten auf und verteilten Segensbriefe kontaktlos in die Briefkästen. Auch in vielen anderen Dörfern und Städten des Erzbistums fand die Sternsingeraktion auf ähnlich kreativen und sicheren Wegen statt.

Lob von Weihbischof Matthias König

„Wir sind sehr begeistert von der Flexibilität und der Ausdauer von so vielen Engagierten“, sagte BDKJ-Referentin Melanie Fecke. Der Leitgedanke der engagierten Sternsinger in Corona-Zeiten lautet: „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft!“ Aufgrund der Pandemie wurde der Aktionszeitraum bis zum 2. Februar verlängert.

In seiner Predigt dankte Weihbischof Matthias König den Sternsingern für ihren unermüdlichen Einsatz in Zeiten der Corona-Pandemie. „Ihr habt nicht einfach die Schultern gezuckt und gesagt ‚Da können wir nichts machen‘. Ihr wart sehr einfallsreich und habt euch ganz besonders eingesetzt. Dem zusätzlichen Motto der diesjährigen Sternsingeraktion ‚Heller denn je‘, seid ihr mehr als gerecht geworden!“

Video auf der BDKJ-Homepage

Außerdem hob Weihbischof Matthias König die Situation vieler Kinder in der Ukraine hervor, deren Eltern für den Lebensunterhalt in Ländern wie Deutschland arbeiten müssen. Die Ukraine und die Auswirkungen der Arbeitsmigration auf junge Menschen stehen in diesem Jahr besonders im Fokus der Aktion Dreikönigssingen. Vom Sternsingen profitieren benachteiligte Kinder und Jugendliche in über 100 Ländern.

Vor dem Altar wurden anschließend Kerzen für den Zusammenhalt und das Miteinander der Menschen angezündet. Torsten Roland, Diözesan-Jugendseelsorger der Malteser Jugend Diözese Paderborn, betonte, dass sich viele Kinder und Jugendliche gerade jetzt ehrenamtlich für andere engagieren und Licht in diese schwierige Zeit bringen. Für die Sternsinger wurde eine besondere Kerze angezündet, die gemäß dem zusätzlichen Motto, heller denn je, strahlen soll. Auch die Kinder und Jugendlichen zuhause vor ihren Bildschirmen waren eingeladen, eine Kerze anzuzünden. Das Video des Wortgottesdienstes kann auf www.bdkj-paderborn.de/sternsinger angesehen werden. Ein digitaler Segensgruß und die digitale Spendendose stehen auf www.sternsinger.de bereit.

Bundesweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,19 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 75.600 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 62. Aktion zum Jahresbeginn 2020 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.034 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 52,4 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration.

Rund 20.000 Sternsinger im Erzbistum unterwegs

Die Dankesfeier bildet traditionell den Abschluss der Sternsingeraktion im Erzbistum Paderborn. Die bundesweite Aktion Dreikönigssingen ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Etwa 20.000 Sternsinger sind zum Jahresanfang im Erzbistum Paderborn unterwegs, bringen Segenswünsche in die Häuser der Gemeinden und sammeln für Kinder in Not. Die Aktion wird im Erzbistum Paderborn vom BDKJ, dem Dachverband der katholischen Jugendverbände, getragen und zusammen gestaltet.

