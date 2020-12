Sterberate - Überraschende Entwicklung im Hochsauerlandkreis

Brilon NRW-weit hat es im November sechs Prozent mehr Todesfälle gegeben als vor einem Jahr, Die Entwicklung im HSK weicht stark davon ab.

Brilon. Landesweit hat es im November sechs Prozent mehr Todesfälle gegeben als vor einem Jahr, im Hochsauerlandkreis allerdings ist die Zahl der Sterbefälle im Jahresvergleich von 263 auf 251 zurückgegangen. Das ist ein Rückgang um 4,5 Prozent und der zweitniedrigste Wert seit 2015, wie aus der am Dienstag von IT NRW veröffentlichten Übersicht hervorgeht.

Lediglich im November 2018 verstarben mit 230 Einwohnern weniger Menschen im HSK. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es deutlich mehr, nämlich 2938.

Ausreißer nach oben nur im Oktober und September

Lediglich im September und Oktober hat es im HSK mehr Todesfälle gegeben als im jeweiligen Vergleichsmonat des vergangenen Jahres, das allerdings deutlich. Im September 2019 starben kreisweit 213 Menschen, in diesem Jahr waren es 250. Ähnlich im Oktober mit 245 Todesfällen gegenüber jetzt 268.

Im Kreis Paderborn lag in diesem Corona-Jahr die Zahl der Todesfälle in sechs Monaten über dem Vorjahreswert, im Kreis Olpe war das bisher in sieben Monaten so.

Sehr wenig Verstorbene im Sommer

Der Juli diesen Jahres wies mit 223 Todesfällen kreisweit den überhaupt zweitniedrigsten Wert Monatswert seit Anfang 2015 auf. Lediglich der Juni 2018 lag mit 211 Verstorbenen noch darunter.

Mit kreisweit 3200 Todesfällen war das vergangene Jahr das Jahr mit der niedrigsten Todesfallzahl seit 2015.

Landesweit verstarben im November 18.134 Menschen. Im Regierungsbezirk Arnsberg machen die 3958 Todesfälle aus dem November gegenüber dem Vorjahresmonat eine Steigerung um 5,4 Prozent aus.

Wie IT NRW erklärt, sei die Sterbefallzahl zwischen Oktober und November in der Regel weitgehend konstant. Die Datens sind noch nicht abschließend geprüft. Sie können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen. Die Auswertung umfasst nur die Todesfälle von Personen, die in NRW verstarben und hier gemeldet waren.