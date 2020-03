stayhome: WP veröffentlicht Ihre Grüße an Oma und Opa

Brilon. Wegen dem Coronavirus müssen Enkel Abstand von Großeltern halten. Wie die WP helfen will, selbstgemachte Botschaften an Oma und Opa zu senden.

Die Großeltern nicht mehr knuddeln. Keine selbstgemalten Bilder vorbeibringen. Kein Kuchen von Oma und keine Geschichte von Opa. Das Coronavirus verlangt gerade kleinen Kindern und ihren Großeltern große Opfer ab. Sie müssen Abstand halten, dürfen sich nicht besuchen. Die WESTFALENPOST will nun dabei helfen, den Großeltern in der Zeitung einen besonderen Gruß zu schicken.

Oma und Opa schon über Facetime angetickert

Oma und Opa über Facetime – das erste Mal als wir das ausprobiert haben, sehe ich nur den runden Glatzkopf meines Opas, der sich so nah an das Handydisplay drückt, wie es nur eben geht.

Er ruft ständig „Wie geht es Dir?“ ohne die Antwort abzuwarten und dreht sich dann zu meiner Mama, die das Handy in der Hand hält – „Ist ja verrückt, was heute möglich ist.“ (Mein Opa hat sein Seniorenhandy nur für Anrufe, die er eigentlich nie entgegennimmt – diese Technik hält er für irrelevant in seinem Leben). Beim zweiten Mal drängt sich meine Oma dazu und beide stehen mit offenem Mund und ganz furchtbar glücklich strahlend nebeneinander um zu beobachten, wie unser kleiner Mann durch die Küche pest um seinen Urgroßeltern zu zeigen, wie schnell er rennen kann und Küsse auf das Handydisplay drückt.

WESTFALENPOST veröffentlicht Grußbotschaften an Oma und Opa

Ja, es wäre schöner, wenn sie daneben stehen würden und der kleine Mann sie persönlich abschmatzen könnte. Aber wegen Corona geht das jetzt nicht mehr. Und so wie uns geht es eigentlich allen Familien gerade, die auf Oma und Opa verzichten müssen. Und deswegen will die WESTFALENPOST helfen:

Werden Sie und Ihre Familie kreativ: Schicken Sie uns einen Gruß Ihres Kindes an seine Großeltern. Das kann ein selbstgemaltes Bild sein, eine kurze Nachricht oder ein Foto. Wir wollen das ganze als liebevolle kleine Botschaft an Oma und Opa in der Zeitung veröffentlichen und als Bilderstrecke im Internet (sollten Sie nicht wollen, dass ein Foto Ihres Kindes ins Netz kommt, dann schreiben Sie das in Ihrer Nachricht dazu und wir veröffentlichen das Bild nur einmalig in der Zeitung).

Einfach per Mail schicken – Namen nicht vergessen

Die Grußbotschaften können per Mail an brilon@westfalenpost.de geschickt werden. Wir freuen uns über jede Nachricht, die uns erreicht. Nicht vergessen: Die Namen der Adressaten und der Absender bitte dazuschreiben.