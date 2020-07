Stadtbücherei Olsberg: Sommerleseclub und Manga-Workshop

Olsberg. Ferien zuhause: Die Stadtbücherei Olsberg hat ein paar Tipps, damit keine Langeweile aufkommt.

Die Stadtbücherei Olsberg bietet in den Ferien wieder den Sommer-Lese-Club an. „Denn Lesen macht Spaß – vor allem, wenn man es gemeinsam mit anderen macht“, so die Bücherei. Im Sommer-Lese-Club können sich bis zu fünf Teilnehmer als Lese-Team zusammentun und die Stadtbücherei Olsberg als spannenden Ort entdecken, Stempel sammeln für gelesene Bücher oder Hörbücher, coole Team-Namen ausdenken, gemeinsam kreative Aufgaben lösen und Urkunden bekommen.

Alle können mitmachen: vom kleinen Bruder über die große Cousine bis hin zu Oma und Opa. Natürlich kann man auch als Einzelkämpfer an den Start gehen. Anmeldung, Ausgabe der Logbücher und Medienausleihe laufen schon. Letzter Termin zur Abgabe der Lese-Logbücher ist Freitag, 14. August. Auch die Lese-Oskars werden wieder vergeben: Das Büchereiteam arbeitet an einer kreativen Lösung.

Beim notwendigen Abstandhalten zu Corona-Zeiten kann das Online-Logbuch helfen: Auf das kann jedes Teammitglied zu jeder Zeit und an jedem Ort online zugreifen. Die Zugangsdaten sind auf jedem Papier-Leselogbuch aufgedruckt. Auf der Facebookseite der Stadtbücherei Olsberg (www.facebook.com/StaBueOlsberg) findet man aktuelle Lese-, Bastel- oder Veranstaltungstipps rund um den Sommer-Lese-Club.

Manga-Workshop

Der Sommer-Lese-Club wird gefördert vom Kultursekretariat Gütersloh und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. In diesem Rahmen bietet die Bücherei auch einen Manga-Workshop für Kinder an. In eine Kreativ-Werkstatt für Manga-Fans verwandelt sich der Seminar-raum der Volkshochschule in der Stadtbücherei Olsberg am Mittwoch, 22. Juli, von 15 bis 18 Uhr. Anime-und Manga-Fans zwischen 10 und 14 Jahren kommen dann unter der Anleitung der Profi-Manga-Zeichnerin Alexandra Völker auf ihre Kosten.

Weil die Anzahl der Teilnehmer auf elf begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Das Anmeldeformular und auch das Hygienekonzept steht auf der Seite „Veranstaltungen 2020“ im Online-Katalog der Stadtbücherei Olsberg

Mehr Infos zum Sommer-Lese-Club gibt es auf www.sommerleseclub.de/bibliotheken/olsberg online