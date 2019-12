Hochsauerlandkreis. Ausgebombt in Kiel, verschlagen auf ein Landgut erlebt die 12-jährige Luisa das Kriegsende 1945 und flüchtet in die Welt ihrer Bücher.

Stadtbibliothek Marsberg empfiehlt „Der Gott jenes Sommers“

Der heutige Tipp kommt aus der Stadtbibliothek Marsberg. Es geht um das Buch „Der Gott jenes Sommers“ von Ralf Rothmann, erschienen im Büchergilde Gutenberg/ Suhrkamp Verlag.

Worum geht es?

Weil sie in Kiel ausgebombt wurden, zieht die 12-jährige Luisa mit ihrer Mutter und der älteren Schwester Billie auf ein Landgut in der Nähe von Rendsburg. Dort erlebt sie das Frühjahr 1945 in einer vermeintlich noch heilen Welt. Das Gut gehört ihrem Schwager, der mit der älteren Halbschwester Gudrun verheiratet ist und als hochrangiger SS-Offizier die Leitung des landwirtschaftlichen Betriebs einem Verwalter überlässt. Doch die vermeintliche Idylle – keine Schule mehr, keine Aufsicht durch Erwachsene – bröckelt. Nachts ist der Feuerschein des brennenden Kiels zu sehen, mehr und mehr Flüchtlinge werden einquartiert, das nahe gelegene Kloster wird zum Lazarett und in einem Lager schuften Häftlinge beim Torfabbau, nach den Kälbern des Guts werden auch die Pferde requiriert.

Der Vater, der ein Offizierskasino in Kiel leitet, kommt nur sporadisch zu Besuch, und Luisa, die an ihm hängt, vermisst ihn. Sie flüchtet in die Welt ihrer Bücher, die sie mit ihrer kindlichen Naivität noch nicht ganz begreifen kann, genauso wenig wie die Realität um sie herum. Doch diese Realität, die Verrohung der Menschen, ihre Brutalität angesichts der drohenden Niederlage, das verblendete Leugnen und Denunzieren – all das lässt Luisa in wenigen Wochen reifen. An ihrem 13. Geburtstag kann sie mit Recht behaupten, alles erlebt zu haben.

Was macht dieses Buch aus?

Die Geschichte wird aus Luisas Sicht erzählt, und es sind kleine Schlaglichter, die der Autor auf das Hofleben wirft, das seinen scheinbar geordneten Gang geht - wie bei einem Tanzabend in der Villa des Schwagers, in der ein Übermaß an Alkohol die Untergangsstimmung in Lärm und Gewalt ausbrechen lässt. Es ist nicht der Feind, sondern der eigene Schwager Vinzent, der Luisa vergewaltigt.

Für wen ist das Buch gedacht?

Für Erwachsene und Jugendliche mit Interesse an zeitgeschichtlichen Themen.

Warum empfehlen Sie dieses Buch?

Was erstaunt, ist die scheinbare Normalität angesichts einer Welt, die aus den Fugen gerät. Die sich überdeutlich abzeichnende Niederlage wird verdrängt oder mit Floskeln abgetan, die eigene Schuld geleugnet oder verharmlost. Aber der Roman zeigt auch, wie unterschiedlich und vielschichtig die Menschen sich verhalten.

Der Vater, der einerseits am Krieg verdient, aber andererseits moralische Skrupel kennt, nimmt sich das Leben, die Mutter verliert sich in Gleichgültigkeit: Schwester Billie, die Angst hat, das Leben zu versäumen, stürzt sich von einem Abenteuer ins andere, bis sich ihre Spur in einem Lager verliert. Und Luisa selbst? Beobachtet und lernt auch ohne Schule - vielleicht mehr als sie je hätte lernen wollen.