Stadt Brilon muss Landmarke auf dem Bilstein erneuern

Die Landmarke auf dem Bilstein hat das gleiche Schicksal ereilt wie das Kyrill-Tor. Einer der mächtigen, rund 20 Meter hohen Fichtenstämme hat das Zeitliche gesegnet. Jetzt steht die Stadt Brilon vor der Frage: Soll sie dort ein neues Stangen-Rondell aus Holz installieren oder aber Stahlrohre nehmen? Neben der Ästhetik ist das eine Sache des Preises: Die Ersatzanschaffung aus Holz soll rund 12.000 Euro kosten, die Variante aus Stahl mit knapp 27.000 Euro mehr als das Doppelte.

Im Rahmen ihrer „Regionale 2013“-Projekte hatte die Stadt Brilon die von „Kyrill“ kahlgeschlagene Nordflanke des Bilsteins touristisch aufwerten lassen. Neben dem „Trailground“ legte sie dort einen Wanderweg an, den Themenweg „Geologischer Sprung“.

Wegen Förderung in der Pflicht

146.000 Euro waren dafür 2014 im Haushaltsplan an Kosten veranschlagt, 116.899 Euro gab es als Zuschuss - und deshalb ist die Stadt zur Sanierung in der Pflicht. 25 Jahre, so Beigeordneter Reinhold Huxoll auf Anfrage der WP, müsse die Stadt den Förderzweck gewährleisten.

Blick auf den Steinbruch am Bilstein. Links Hoppecke, oben das Gewerbegebiet Bremecketal. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Im Frühjahr 2015 hatte die Aussichtsplattform ihren baubehördlichen Segen erhalten, kaum drei Jahre später - kurz zuvor war Orkan „Friederike“ übers Land gedonnert - war einer der Stämme abgebrochen. Wohl ein Materialfehler, wie Beigeordneter Reinhold Huxoll auf Anfrage der WP sagte. Unmittelbar über der stählernen Einspannung war der Stamm zerborsten.

Wachturm aus dem Mittelalter

Angeregt hatte die Aussichtsplattform der Briloner Heimatbund Semper Idem. Die weite Sicht, die der Bilstein hinein ins Waldecker Land bot, wusste die Stadt Brilon bereits im Mittelalter zu nutzen. Auf der Berg legte sie einen Wachturm an. Diente die Fernsicht früher dem Schutz der Stadt und ihrer Bürger, so gilt der Blick heute einer erdgeschichtlichen Besonderheit der Region: dem Diabas des Bilsteins und den Kalkkuppen der Briloner Hochfläche. Die unterschiedlichen Formationen gelangten durch Verwerfungen im Devon, also in der Zeit zwischen 420 und 359 Millionen Jahren, aneinander - daher auch die Bezeichnung „Geologische Sprung“.

Die fünf Stämme sollen das Plateau von weither sichtbar machen und Neugier wecken. Wäre doch die Halde ohne die Landmarke nur eine Bergkuppe von vielen. So aber, und das hatten schon der damalige Bürgermeister Franz Schrewe vorausgesagt, ziehe sie die Blicke und somit auch die Besucher an.

Sichtrohre bieten Orientierung

Was Tourismus-Chef Rüdiger Strenger heute nur bestätigen kann: „Das wird sehr gut angenommen.“ Und zwar sowohl von Mountainbikern, die sich im Trailground austoben, als auch von Wanderern. Es gibt mehrere, unterschiedlich lange und steile Möglichkeiten, die Halde zu Fuß zu erreichen.

Altkreis Brilon Turmrest gesprengt Aus der Zeit um 1480 herum ist die „Warth off Beilstein“ urkundlich erwähnt. Dieser Wachturm soll etwa zehn Meter hoch, etwa vier Meter dick und mit einer Außentreppe versehen gewesen sein. 2006 hatte die Deuba Baustoffe GmbH im Rahmen der Steinbruch-Erweiterung den rund 2,70 Meter hohen Stumpf vor der Sprengung freilegen und dokumentieren lassen.

Einmal oben, bietet sich - das entsprechende Wetter natürliche vorausgesetzt - eine atemberaubende Fernsicht. Auf dem Weg hinauf und hoch oben bieten insgesamt fünf Sichtrohre Orientierungshilfen. Dabei handelt es sich um fest installierte, gebogene „Fenster“, durch die sicht mit einem Sichtgerät jeweils abschnittsweise der Horizont absuchen lässt. Hinweisfelder geben dem Betrachter kurze Infos, was er dabei gerade ins Visier nimmt: das können die Bruchhauser Steine sein, die Propsteikirche, aber auch der Teutoburger Wald.

Stahlrohre oder Douglasien

In nichtöffentlicher Sitzung hatte sich der Bau- und Planungsausschuss bereits im November mit der Sanierung des Aussichtsplateaus befasst.

Dabei hatte die Verwaltung den Austausch der Holzstämme gegen Stahlrohre favorisiert. Das hätte geringere Unterhaltungs- und Kontrollkosten zur Folge, heißt es. Aus dem Ausschuss heraus wurde allerdings für die Stadt des Waldes die Holz-Version favorisiert - und zwar diesmal, wie bei dem neuen Kyrill-Tor am Bürgerwald bei Petersborn, aus witterungsbeständigen Douglasien.

Donnerstag, 13. Februar, steht das Thema im Bau- und Planungsausschuss erneut auf der Tagesordnung, diesmal im öffentlichen Teil der Sitzung. Beginn ist um 17.30 Uhr im Bürgersaal.