Kommunales Sportstättenförderung in Brilon gerät zu kleinem Politikum

Brilon Zwei Projekte aus Orten, in denen die SPD die Wahl haushoch gewonnen hatte, standen oben auf der Liste in Brilon. Dann kam es anders.

Brilon. Sollte die Stadt Brilon im nächsten Jahr erneut in den Genuss von Mitteln aus dem „Investitionspakt Sportstättenförderung“ kommen, sollen die zuerst nach Alme fließen. Mit den Stimmen von CDU, BBL und Bündnis 90/Grünen hat der Haupt- und Finanzausschuss die bisherige Projekt-Priorisierung auf den Kopf gestellt und den Antrag des Badcelona-Fördervereins, das Freibad zu einem barrierefreien und seniorengerechten Freibad umzubauen, an die Spitze der Wunschliste gestellt.

Brilon-Wald und Hoppecke bereits in diesem Jahr nicht zum Zuge gekommen

Dort befand sich bis zur Sitzung die Sanierung des Bolzplatzes Brilon-Wald, gefolgt von der Umwandlung des Hoppecker Fußballhartplatzes in einen Rasenplatz. Beide Projekte waren bereits für dieses Jahr für das im Zuge des Corona-Lockdowns initiierte Konjunkturprogramm angemeldet worden. In die Förderung aufgenommen worden war jedoch nur das dritte angemeldete Projekt, die Anlage eines Bikeparks in Madfeld. Investitionsvolumen: rund 81.000 Euro.

Auf der Liste für 2021 hochgerutscht

Dadurch rutschten die Projekte aus Brilon-Wald und Hoppecke automatisch in die Förderung für 2021. Auf rund 57.000 Euro kalkuliert der Verein Brilon-Wald aktiv die Kosten für die Sanierung des Bolzplatzes, die Umwandlung des Sportplatzes Hoppecke soll rund 258.000 Euro kosten. Den barrierefreien und seniorengerechten Umbau des Almer Freibades beziffert der Träger- und Förderverein auf rund 172.000 Euro.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Priorisierung nach Eingang der Anträge vorzunehmen. Damit wären die bereits für dieses Jahr ausgearbeiteten Projekte Brilon-Wald und Hoppecke vor dem Almer Freibad gesetzt gewesen; außerdem hatte der SV Fortuna Messinghausen noch den Antrag gestellt, seine Anlagen instand zu setzen und z.B. einen Soccer Court anzulegen.

Weber: Hausaufgaben frühzeitig gemacht

Diese Priorisierung befürwortete auch SPD-Sprecher Hubertus Weber. Das Förder-Procedere sei seit langem bekannt gewesen, die Vereine aus Brilon-Wald und Hoppecke hätten frühzeitig ihre Hausaufgaben gemacht und die Projektunterlagen zusammengestellt, jetzt solle man nichts mehr ändern. Das sah die CDU anders. Von der Freibad-Sanierung hätten alle etwas, wandt ihr Fraktionssprecher Eberhard Fisch ein.

Bürgermeister enthält sich bei Abstimmung

Dass mit den neun Stimmen von CDU, BBL und Bündnis 90/Grüne ausgerechnet die Heimat- und Wahlorte von zwei exponierten SPD-Politikern – stv. Bürgermeisterin und Ortsvorsteherin Ariane Drilling hatte in Brilon-Wald ebenso wie Fraktionssprecher Hubertus Weber in Hoppecke ein Ergebnis jenseits der 60-Prozent-Marke eingefahren – rasiert wurden, ist ein Nebenaspekt der Entscheidung. Daran hätte auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch mit seiner Stimme nichts geändert, denn SPD und Die Linke kamen nur auf sieben Stimmen. Doch Bürgermeister Dr. Bartsch enthielt sich bei der Abstimmung.

Zehn Prozent der Kosten bleiben bei der Stadt

Im Rahmen des „Investitionspakts Sportstättenförderung“ steuern der Bund 75 Prozent und das Land 15 Prozent im kommenden Jahr der Kosten bei, 10 Prozent tragen die Kommunen.

Im Zuge des Corona-Krisenbewältigungspakets hatte das Land in diesem Jahr auch den auf die Kommunen entfallenden Teil übernommen.