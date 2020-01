SPD Marsberg mit neuem Bürgermeister-Kandidaten

Der Vorstand des SPD-Stadtverbandes Marsberg schlägt den früheren Geschäftsführer des Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e.V., Rüdiger Nentwig aus Erlinghausen, als Kandidaten für das Bürgermeisteramt bei den Wahlen am 13. September die vor. Die Wahl soll beim Stadtverbandsparteitag der SPD Marsberg im März erfolgen. Bei den beiden vorherigen Wahlen war Fraktionssprecher Peter Prümper als Spitzenkandidat ins Rennen gegangen; bei beiden Wahlen hatte die CDU mit Hubertus Klenner und zuletzt Klaus Hülsenbeck den Amtsträger stellen können. Hülsenbeck hatte vor wenigen Wochen überraschend angekündigt, für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen.

„Der Stadtverbandsvorstand ist froh, mit Rüdiger Nentwig einen Bürgermeisterkandidaten vorschlagen zu können, der tief in der Stadt verwurzelt ist und durch seine Tätigkeit im Stadtmarketing bereits über viele Kontakte verfügt“, so Stadtverbands-Vorsitzender Ralf Walfort.

Parteiloser Kandidat

Nentwig ist parteilos, entstammt jedoch einer sozialdemokratisch geprägten Familie. Sein Vater Rainer Nentwig war in den 70er Jahren Vorsitzender des Juso-Stadtverbandes Marsberg.

Bürgermeisterkandidat 2020 der SPD Marsberg: Rüdiger Nentwig, ehemaliger Wirtschaftsförderer der Stadt Marsberg Foto: Privat

Der 52-Jährige ist gebürtiger Niedermarsberger, seit 1993 mit seiner Frau Astrid verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Besuch der städtischen Realschule und einer Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz war er insgesamt sechs Jahre im dortigen Polizeidienst tätig. Es folgte eine weitere Ausbildung zum staatlich geprüften chemisch-technischen Assistenten. Ein fünfjähriges berufsbegleitendes Maschinenbaustudium an der FHTW Berlin schloss er als Dipl.-Ing. (FH) ab.

Bis 2010 war Nentwig 15 Jahre bei der Firma Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG in Warburg tätig, zu der er 2016 zurückkehrte und wo er als stellvertretender Leiter der Abteilung „Forschung und Entwicklung“ tätig war.

In Erlinghausen aktiv im Vereinsleben

Vielen Marsbergern, so teilt die SPD mit, sei er aus der Zeit von 2010 bis 2016 als erfolgreicher Geschäftsführer des Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg e.V. bekannt. An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Halberstadt erwarb Nentwig eine Reihe von Zertifikaten in der Wirtschaftsförderung.

In seinem heutigen Heimatort Erlinghausen wirkte Rüdiger Nentwig rund 16 Jahre lang im Musikverein, dessen stellvertretenden Vorsitz er etliche Jahre lang ausübte. Er war auch Gründungsmitglied des ehem. Fördervereins der Grundschule Erlinghausen. Als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Use Erlingsen war er maßgeblich an der Planung und Durchführung der 900-Jahr-Feier seines Heimatdorfes beteiligt. Seine Mitgliedschaft im Elferrat der Erlinghäuser Karnevalsgesellschaft rundete sein aktives dörfliches Engagement ab.

Peter Prümper: Mehr gestalten als verwalten.

In seiner Freizeit widmet er sich leidenschaftlich seinen Hobbys Kochen, Lesen und Fotografieren. Erholung finden seine Frau und er in gemeinsamen Spaziergängen mit Anton, dem zweijährigen Labradoodle.

„Es gilt jetzt, in und für Marsberg mehr zu gestalten als nur zu verwalten. Dafür haben wir den besten Kandidaten gewinnen können“, so Fraktionsvorsitzender Peter Prümper.

„Dass in den vergangenen Jahren im Rat konstruktiv und zum Wohle der Stadt zusammengearbeitet wurde, hat mich beeindruckt. Eine weiterhin gute und kompromissorientierte Zusammenarbeit ist mir ein persönliches Anliegen. Für diese Herausforderung stehe ich als parteiloser Kandidat über Parteigrenzen hinweg auch in Zukunft zur Verfügung“, so Nentwig zu seiner Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen.