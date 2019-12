Brilon. Drehorgelspieler Johannes Padberg spielte vor dem Hit-Markt in Brilon Drehorgel. In diesem Jahr waren die Briloner besonders spendenfreudig.

So viel Geld spenden Briloner Bürger fürs Kinderhospiz Olpe

Er hat schon so viel Drehorgel gespielt und dafür gesammelt, aber eine Aktion, bei der so viel in relativ kurzer Zeit gespendet wurde, wie am 23. Dezember in Brilon, das hat Johannes Padberg selten erlebt.

Vorm Hit-Markt in Brilon kamen in nur vier Stunden insgesamt stolze 675,90 Euro zusammen. Dafür möchte er allen großzügigen Spendern sehr danken.

Vier Stunden spielte Johannes Padberg vor dem Hit-Markt in Brilon

Seit sieben Jahren ist der 73-Jährige aus Wehrstapel nun schon mit seiner Drehorgel unterwegs. So lange sammelt er schon für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe sammelt. „Sonst sammele ich in den vier Stunden vielleicht die Hälfte, das war am 23. in Brilon schon enorm“, betont er.

Bislang 71.600 Euro für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe erspielt

Und auch den aktuellsten Stand aller Sammelaktionen hat der Musiker parat: Stolze 71.600 Euro sind es mittlerweile, die der ehemalige Busfahrer für den guten Zweck gesammelt hat, seitdem er im Ruhestand ist. Dafür ist er mit der Drehorgel durch das gesamte Hochsauerland und die Umgebung gereist.

Zweimal im Jahr steht er auch vor dem Hit-Markt in Brilon, immer schön regensicher unterm Parkdeck am Eingang.

„Es ist mir wichtig, den Spendern danke zu sagen und mit auch, dass das Geld weiterhin gebraucht und benötig wird“, unterstreicht Padberg, dass das Kinderhospiz auf solche Spenden angewiesen ist.