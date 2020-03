Der Frühling breitet sich in diesen Tagen über dem Sauerland aus.

Eine geringe Schauergefahr besteht am Dienstag, der Mittwoch verläuft weitgehend sonnig und auch der Donnerstag beginnt noch frühlingshaft.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Noch der Samstag startete auf dem Kahlen Asten mit einer dünnen Schneedecke, die bereits kräftige Märzsonne trieb die Temperaturen dann aber am Sonntag und auch am Montag auf nahe 10°C in die Höhe, im Gegensatz zu einigen Tallagen blieb es auch in den vergangenen Nächten mild. Dieses insgesamt recht warme und oft auch sonnige Frühlingswetter macht nur eine kurze Pause. Am Dienstag Morgen sind einige dichtere Wolken unterwegs, die hier und da auch einen kurzen Regenschauer bringen können. Bereits im Laufe der Mittags- und Nachmittagsstunden setzt sich die Sonne aber wieder deutlich häufiger durch und damit erreichen die Temperaturen milde Werte von knapp 10°C auf dem Kahlen Asten. Bereits in Winterberg wird diese Marke knapp überschritten. Für den Mittwoch schaut es noch etwas besser aus, denn sowohl die Sonnenstunden als auch die Temperaturen legen wieder zu. Bis zu 10 Stunden lang zeigt sich die gelbe Kugel am Himmel über dem Rothaarkamm und die Temperaturen erreichen am Nachmittag mit 10 bis 12°C die bisher höchsten Werte in diesem Jahr. Auch der Donnerstag verläuft noch recht mild, die Wolken werden aber wieder zahlreicher.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nach sechs mehr oder minder regnerischen Wochen in Serie hat sich am Wochenende eine recht typische Frühjahrswetterlage eingestellt. Ein umfangreiches Hochdruckgebiet bringt der Medebacher Bucht und dem Raum Marsberg deutlich mehr Sonnenstunden als zuletzt und auch die Temperaturen haben spürbar zugelegt.

Wetterexperte Julian Pape. Foto: Privat / WP

Eine kurze Schwächephase hatte das Hoch in der vergangenen Nacht und diese wirkt sich auch noch am Vormittag aus. So sind anfangs recht viele Wolken unterwegs und es kann auch einige Regenschauer geben. Bereits am späten Vormittag und zu den Mittagsstunden hat sich die Sonne dann vielfach wieder durchgesetzt und die Temperaturen erreichen mit Werten von rund 15°C ein frühlingshaftes Niveau. Nach einer teils klaren, teils wolkigen Nacht zum Mittwoch steigen die Temperaturen bei viel Sonne am Tag noch ein Stück weiter an. Vor allem im Raum Marsberg können dann rund 17 oder 18°C erreicht werden. Am Donnerstag geht es mit nur wenig kälteren Temperaturen weiter, zum Nachmittag nähert sich dann aus Norden eine Kaltfront. Diese bringt aber wohl erst in der Nacht zu Freitag erste Regenschauer.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Mit den aktuell südlichen Winden bekommt vor allem das nördliche Sauerland eine extra Portion Frühlingswetter ab. Der Grund hierfür ist die im Vergleich zum südlichen Sauerland zusätzlich Erwärmung durch die Lage nördlich des Gebirges.

Diese begünstigt durch einen Föhneffekt den Anstieg der Temperaturen. So können die Werte im Ruhrtal vor allem am Mittwoch deutlich über 15°C erreichen, zusammen mit einem recht schwachen Wind fühlt es sich in der Sonne durchaus frühlingshaft an. Nachts muss aber insbesondere in den Tallagen verbreitet mit Bodenfrost, örtlich auch mit leichtem Nachtfrost gerechnet werden. Besonders auf Bergen, in Kuppen-, und Hanglagen bleibt es dagegen mit Werten um 5°C deutlich milder. Zum Donnerstag macht sich dann allmählich eine Wetteränderung bemerkbar. Zwar beginnt der Tag noch freundlich und bis zum Mittag wird es nochmals frühlingshaft mild. Am Nachmittag ziehen dann aber immer dichtere Wolken auf und gegen Abend ziehen die ersten schwachen Regenschauer auf. Außerdem dreht der Wind von Südwest immer mehr auf Nord und lenkt ab dem Abend spürbar frischere Meeresluft ins nördliche Sauerland.

Der Trend: Der Spätwinter streckt seine Fühler nochmals ins Sauerland aus. Dabei regnet es am Freitag zeitweise, auf den Bergen kann es auch etwas Schnee geben. Am Samstag und Sonntag mehr Sonne, nachts ist es frostig.