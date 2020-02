Altkreis Brilon. Lokalpolitik muss nicht dröge und langweilig sein. Wie haben lustige Fakten zusammen getragen: Wieso Frauen in Hallenberg nie regieren sollten.

Lokalpolitik ist spannend - das zeigen die zahlreichen Anekdoten der letzten Wahljahre aus Brilon, Hallenberg oder Winterberg.

Ganz schön klein

Zu einem der kleinsten Wahlbezirke zählte lange Zeit der Briloner Ortsteil Esshoff: Die Stadt hat den Zuschnitt mittlerweile geändert. Bei nur rund 50 Wahlberechtigten ist das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleistet. Mittlerweile hat kein Bezirk weniger als 100 Wahlberechtigte – kleinster im Stadtgebiet ist jetzt Rixen mit eben rund 100.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ganz schön gut

Das mit Abstand beste Ergebnis bei einer Bürgermeisterwahl dürfte Thomas Grosche aus Medebach bei den Wahlen 2014 erzielt haben. Damals trat Grosche als Amtsinhaber zum zweiten Mal für das Amt des Stadtoberhauptes an - diesmal ohne Gegenkandidaten. Er kam auf das Traumergebnis von 94,7 Prozent. Dem Hallenberger Bürgermeister musste Grosche dem Vernehmen nach ein Essen spendieren. Beide hatten gewettet: Grosche hatte das Ergebnis von Kronauge um 8,2 Prozent überflügelt.

Ganz schön spät

In Hallenberg zogen erst 1994 die ersten Frauen in ein Stadtparlament ein. Damals waren es mit Rita Schnorbusch (CDU), Monika Buchbach und Alexandra Paffe-Middel (beide SPD) gleich drei Damen. Dass nur Männer regierten, hatte angeblich damals in Hallenberg 763 Jahre Tradition.

Ganz schön knapp

2004 erhielt Hubertus Klenner als parteiloser Kandidat der CDU in Marsberg im ersten Wahlgang 46,9 Prozent der Stimmen; auf den Amtsinhaber und Gegenkandidaten der SPD, Reinhard Schandelle entfielen 48,2 Prozent. In der Stichwahl hatte Klenner dann 43 Stimmen Vorsprung.

Ganz schön schräg

Bei der Kommunalwahl 1956 dürfte – zumindest aus Sicht der CDU - die Welt noch in Ordnung gewesen sein: Rund 85 Prozent der etwa 50.000 Wahlberechtigten im damaligen Altkreis Brilon nahmen ihr Wahlrecht wahr. Beispiel Winterberg: 10 Sitze erhielt die CDU, drei die SPD, 1 Zentrum und 1 BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten). Heute undenkbar: In der WP vom Tag vor der Wahl ist ein Stimmzettel abgedruckt: „Wie die CDU-Kandidaten morgen angekreuzt werden“.

Ganz schön demokratisch

Nicht immer sind die Bürger mit den Entscheidungen ihrer Stadträte einverstanden. Finden sich genügend Bürger, um ihr Veto einzulegen, kann es zu einem sogenannten Ratsbürgerentscheid kommen, bei dem die Bürger das Wort haben. Im November 2016 wurde in Winterberg über Veränderungen in der Schul-Landschaft abgestimmt. Die Mehrheit stütze damals eine Entscheidung des Rates. In Medebach gab es einen ähnlichen, freiwilligen Entscheid 2007 bei der Frage des Rathaus-Neubaus. Viele Bürger konnten sich mit dem vom Rat favorisierten Architektenentwurf nicht anfreunden. Nach dem Entscheid bekam eine andere Architektin den Zuschlag.