Vom 3. bis 5. Februar 2023 finder der FIS-Weltcup an der Mühlenkopfschanze in Willingen statt. Alle wichtigen Infos, wenn Sie das Skispringen live in Willingen sehen wollen.

Skispringen in Willingen

Skispringen in Willingen Skisprung-Weltcup in Willingen: Diese Sportler treten an

Willingen. Der FIS Skisprung-Weltcup wird am Wochenende in Willingen ausgetragen. Alle wichtigen Infos rund um das Sportevent im Sauerland.

Willingen 2023: Vom 3. bis 5. Februar steht wieder der Skisprung-Weltcup an. Diese Skispinger sind am Start.

Wie Fans am besten zum Skisprung-Weltcup nach Willingen anreisen. Was kosten die Tickets?

Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen rund um den Skisprung-Weltcup in Willingen gesammelt.

Es ist einer der Wintersport-Höhepunkte des Jahres: Wenige Wochen nach der Vierschanzentournee steht am Wochenende das nächste Skisprung-Highlight in Deutschland auf dem Programm: Der FIS Skisprung Weltcup in Willingen im Sauerland. 2023 sind bei dem Wettstreit der besten Skispringerinnen und Skispringer auch wieder Zuschauer zugelassen.

Skisprung-Star Karl Geiger in war schon 2019 auf der Willinger Mühlenkopfschanze zu Gast. Foto: Arne Dedert / dpa

Skispringen in Willingen: Wann geht es los?

Der FIS Skisprung Weltcup findet vom 3. bis 5. Februar 2023 auf der Mühlenkopfschanze im hessischen Willingen (Sauerland) statt. Ausrichter des Wettkampfs ist der Ski-Club Willingen.

Welches Programm gibt es an den drei Weltcup-Tagen?

Los geht es am Freitag, 3. Februar (9.30 Uhr) mit den Trainings und Qualifikations-Sprüngen . Auch ein Mixed-Weltcup für Damen und Herren steht an. Abends (gegen 20 Uhr) ist die große Eröffnungsfeier geplant.

(9.30 Uhr) mit den und . Auch ein für Damen und Herren steht an. Abends (gegen 20 Uhr) ist die große Eröffnungsfeier geplant. Am Samstag, 4. Februar , stehen die Einzel-Weltcups auf dem Programm (Damen und Herren). Die Tore öffnen ab 10.30 Uhr.

, stehen die auf dem Programm (Damen und Herren). Die Tore öffnen ab 10.30 Uhr. Mit den Einzel-Weltcups der Damen und Herren geht es am Sonntag, 5. Februar, weiter. Das Gelände öffnet um 10 Uhr. Die Siegerehrungen finden übrigens immer direkt im Anschluss an die Wettbewerbe statt.

Ein detaillierter Zeitplan für den Weltcup ist hier online zu finden.

Skisprung-Weltcup in Willingen: Diese Skispung-Stars sind dabei

Mit Silje Opseth (Norwegen), Eva Pinkelnig (Österreich), Katharina Althaus (Oberstdorf) und Anna Odine Stroem (Norwegen) sowie Dawid Kubacki (Polen), Halvor Egner Granerud (Norwegen), Anze Lanisek (Slowenien), Ryoyu Kobayashi (Japan) und Stefan Kraft (Österreich) stehen fast alle bisherigen Weltcupsiegerinnen und -sieger des Winters in der Meldeliste.

Auch die in den Niederlanden geborene Österreicherin Sara Marita Kramer ist wieder am Start. Für den Kult-Weltcup der Skispringer wurde außerdem der 41-jährige viermalige Olympiasieger Simon Ammann nachgemeldet. Damit könnte das Teilnehmerfeld kaum namhafter sein. Außerdem hat die Schanzenrekordlerin Nika Kriznar (151 Meter) aus Slowenien die Chance, ihre Bestmarke weiter zu steigern.

Skispringer Karl Geiger kehrt nach einer kurzen Wettkampfpause in den Weltcup zurück. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bei den Adlern des Deutschen Skiverbandes (DSV) kehren Karl Geiger und Philipp Raimund in Willingen wieder zurück ins Team mit Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Lokalmatador Stephan Leyhe vom SC Willingen und Constantin Schmid. Dazu kommen an einem Tag in der nationalen Gruppe Pius Paschke, Justin Lisso, Luca Roth, David Siegel, Finn Braun und Martin Hamann. Bei den Frauen erhält neben Althaus, Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Hessler und Anna Rupprecht auch Juliane Seyfarth wieder eine Chance.

Skisprung-Weltcup in Willingen: Gibt es noch Tickets?

Nur noch am 2. Februar (Donnerstag) können Karten im Vorverkauf im Fan-Shop an der Mühlenkopfschanze erworben werden, dann können Tickets nur noch an der Tageskasse gekauft werden.

Dauerkarte: Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft, es gibt nur noch Stehplätze - diese kosten 75 Euro.

Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft, es gibt nur noch Stehplätze - diese kosten 75 Euro. Tageskarte Freitag (3. Februar): Für den ersten Wettkampftag, an dem Trainings, Qualifikation und die Mixed-Wettbewerbe ausgetragen werden, sind keine Tickets mehr erhältlich .

Für den ersten Wettkampftag, an dem Trainings, Qualifikation und die Mixed-Wettbewerbe ausgetragen werden, sind . Tageskarte Samstag (4. Februar): Für Samstag gibt es nur noch Restkarten für den Stehplatz-Bereich D. Diese kosten 35 Euro.

Für Samstag gibt es nur noch Restkarten für den Stehplatz-Bereich D. Diese kosten 35 Euro. Tageskarte Sonntag (5. Februar): Für den letzten Sprungtag gibt es nur noch Stehplatzkarten, diese sind ab 30 Euro erhältlich.

Volles Haus an der Mühlenkopfschanze in Willingen: Die Zuschauer machen aus dem Skispringen jedes Jahr eine große Weltcup-Party. Foto: Falk Blesken

Skisprung-Weltcup in Willingen: Wie reise ich an?

Die Anreise nach Willingen ist sowohl mit dem Auto, als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln - die Eintrittskarten für den FIS-Weltcup in Willingen berechtigen zur Nutzung der 2. Klasse im NVV-Gebiet (Nordhessischer Verkehrsverbund) und im Westfalentarif. Busse und Bahnen fahren bis zum Bahnhof Stryck, von dort aus sind es nur einige hundert Meter Fußweg bis zur Schanze.

Wer doch mit dem Pkw anreist, muss am Parkplatz den Hinweisen der Ordnungskräfte folgen. Parkplätze sind an der Schanze nämlich begrenzt.

Mühlenkopfschanze in Willingen: Die wichtigsten Fakten

Die Mühlenkopfschanze in Willingen gehört mit 145 Metern zu den größten Schanzen der Welt.

in gehört mit 145 Metern zu den größten Schanzen der Welt. Den Schanzenrekord hält Klemens Muranka mit 153 Metern (29. Januar 2021).

hält Klemens Muranka mit 153 Metern (29. Januar 2021). Wenn kein Wettkampf stattfindet, kann die Mühlenkopfschanze besichtigt werden. Eine Seilbahn fährt zum Anlaufturm - von dort aus hat man einen beeindruckenden Blick über die Anlage.

