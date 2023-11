Winterberg Skiliftkarussell Winterberg: So viel kostet ein Skipass und eine Saisonkarte 2023/24. Alle Infos rund ums Skigebiet Winterberg im Sauerland, NRW.

Wie viel kostet ein Skipass für Winterberg, wie teuer ist ein Flutlicht-Ticket? In unserem Überblick mit allen Informationen zum Skiliftkarussell Winterberg haben wir alle wichtigen Informationen, Lifte, Öffnungszeiten und Preise für Sie festgehalten. Über das Wetter und möglichen Schneefall berichten wir stets aktuell.

Webcam zeigt Wetter: Skiliftkarussell Winterberg mit 6 Panorama-Kameras für 34 Abfahrten

27, 5 Pistenkilometer

26 Lifte, 34 beschneite Abfahrten

14 Kilometer blaue Piste (Anfänger), 12 Kilometer rote Piste (Fortgeschrittene) und 1,5 Kilometer schwarze Piste (Profi)

(Profi) Rund 37.000 Personen pro Stunde können transportiert werden

Das Skiliftkarussell Winterberg im Sauerland liegt mitten im Rothaargebirge. In den kalten Monaten ab Anfang Dezember wird hier jede Art von klassischem Wintersport getrieben: Zum Skifahren - natürlich - und Snowboarden, aber auch in Sachen Rodeln und Schlittenfahren gibt es zahlreiche Angebote. Die Saison geht meist etwa bis zu den Osterferien. Danach sind im Sommer wieder Mountainbiker am Zug.

Winterberger Lifte, Skischulen und Hütten zum Après-Ski

Welche Lifte laufen, erfahren Sie immer aktuell auf der Homepage des Skiliftkarussells Winterberg - hier gibt es auch Webcams, die die jeweiligen Abfahrten und den Schnee vor Ort zeigen. Die Lifte laufen in der Wintersaison von 9 bis 16.30 Uhr. Dienstags und freitags geht es an Flutlichtabenden noch deutlich darüber hinaus, dann ist erst um 22 Uhr Schluss auf der Piste.

Doch keine Sorge: Weiter geht’s mit dem berühmt-berüchtigten Après-Ski! Für die Party mach der Piste oder eine Verschnaufpause am Mittag warten jede Menge Hütten im gesamten Skigebiet. Auch drei Skischulen gibt es für diejenigen, die noch nicht so sicher auf Skiern oder Snowboard unterwegs sind.

Wie hoch ist das Skiliftkarussell Winterberg? Wie groß ist das Skigebiet?

Das Skiliftkarussell Winterberg im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge liegt auf ungefähr 590 bis 810 Metern Höhe über dem Meeresspiegel.

Winter-Wonderland rund um den Kahlen Asten im Sauerland Winter-Wonderland rund um den Kahlen Asten im Sauerland

Der Kahle Asten ist der höchste Berg in diesem Skigebiet - er liegt auf 841,9 Metern über N.N. Sein Gipfel ist nicht durch Lifte erreichbar.

ist der höchste Berg in diesem Skigebiet - er liegt auf 841,9 Metern über N.N. Sein Gipfel ist nicht durch Lifte erreichbar. Bremberg: 810 Meter

„Erlebnisberg“ Kappe: 776 Meter

Poppenberg: 745,8 Meter

Herrloh: 732,9 Meter

Höchster Punkt im Skiliftkarussell: Bergstation auf dem Bremberg: 810 Meter

im Skiliftkarussell: Bergstation auf dem Bremberg: 810 Meter Niedrigster Punkt: Talstation der Sesselbahn Kappe: 590 Meter

Das Skigebiet zum Karussell in Winterberg hat eine Fläche von etwa 2,5 mal 2 Kilometern, ist also etwa 5 Millionen Quadratmeter groß. Auf dem Gebiet befindet sich auch die St. Georg Schanze am Südwesthang des Herrlohs.

Im Falle des Falles wird zur Schneekanone gegriffen: Die St. Georg Schanze in Winterberg im Sauerland ist Teil des Skiliftkarussells Winterberg. Foto: dpa, Blossey

Wintersport Arena Sauerland: Acht Top-Skigebiete

Das Skiliftkarussell Winterberg ist Teil der Wintersport Arena Sauerland. Hierzu gehören:

Skifahren in Willingen: Alle Informationen und Preise für 2023 Skikarussell Altastenberg

Postwiesen Skidorf Neuastenberg

Familienskigebiet Sahnehang

Mein Homberg Züschen

Skigebiet Bödefeld-Hunau

Rodelparadies Ruhrquelle

Skiliftkarussell Winterberg

Den längsten Flutlichthang gibt es übrigens im sauerländischen Schmallenberg ganz in der Nähe: Das Skigebiet Schmallenberg-Bödefeld Hunau liegt unweit von Winterberg und bietet ebenfalls jede Menge Angebote für Rodler, Skifahrer und Snowboarder.

Wie viel kostet ein Skipass für das Skiliftkarussell Winterberg?

Tagestickets: Skliftkarussell+ Card

Für 1 Tag (ab 9 Uhr) kostet der Skipass für Erwachsene 48 Euro und für Kinder (bis einschließlich 15 Jahre) 32 Euro. Das 9-Uhr-Tagesticket ist auch online im „Starjack“-Webshop erhältlich.

kostet der Skipass für Erwachsene 48 Euro und für Kinder (bis einschließlich 15 Jahre) 32 Euro. Das 9-Uhr-Tagesticket ist auch online im „Starjack“-Webshop erhältlich. Für 1 Tag (ab 11 Uhr) zahlen Erwachsene 44 Euro und Kinder 29 Euro. Dieses Ticket wird ausschließlich vor Ort an den Kassen im Skigebiet verkauft - solange das Kontingent verfügbar ist.

zahlen Erwachsene 44 Euro und Kinder 29 Euro. Dieses Ticket wird ausschließlich vor Ort an den Kassen im Skigebiet verkauft - solange das Kontingent verfügbar ist. Für 2 Tage in Folge belaufen sich die Kosten auf 86 Euro pro Erwachsener und 57 Euro pro Kind. Das 2-Tagesticket ist auch online im „Starjack“-Webshop erhältlich.

Diese Tagestickets sind gültig in den Skigebieten der Ferienwelt Winterberg (Skiliftkarussell Winterberg, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Rodelparadies Ruhrquelle). Sie gelten nicht für Abend-Ski.

Tagestickets: Wintersport-Arena Card

3 Tage: Erwachsene zahlen 116 Euro, Kinder zahlen 79 Euro

4 Tage: Erwachsene zahlen 145 Euro, Kinder zahlen 99 Euro

5 Tage: Erwachsene zahlen 170 Euro, Kinder zahlen 117 Euro

6 Tage: Erwachsene zahlen 192 Euro, Kinder zahlen 131 Euro

7 Tage: Erwachsene zahlen 213 Euro, Kinder zahlen 144 Euro

Diese Tagestickets sind gültig in acht Skigebieten der Wintersport Arena Sauerland (Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Mein Homberg Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Rodelparadies Ruhrquelle). Sie gelten nicht für Abend-Ski.

Gehört auch zur Wintersport Arena Sauerland: Das Skidorf Neuastenberg - hier im Wintertraum mit glitzerndem Schnee - Postwiese liegt ganz in der Nähe vom Skiliftkarussell Winterberg. Foto: Wintersport-Arena Sauerland

Halbtageskarten

Für einen halben Tag - entweder vormittags (bis 13 Uhr) oder nachmittags (ab 13 Uhr) - kostet das Ticket für Erwachsene 29 Euro und für Kinder 21 Euro.

Diese Karten sind ausschließlich für das Skiliftkarussell Winterberg gültig.

Wie viel kostet das Flutlichtfahren in Winterberg?

Flutlicht- und Abendkarten bis 22 Uhr

Ab 18.30 Uhr: Der Preis für Erwachsene liegt bei 29 Euro, Kinder zahlen 21 Euro

Ab 20 Uhr: Erwachsene zahlen 22 Euro und Kinder 15 Euro

Ab 21 Uhr: Das günstigste Ticket kostet für Erwachsene 17 Euro, für Kinder 11 Euro

Tageskarten haben abends keine Gültigkeit - Abendkarten gelten ab 18.30 Uhr bis 22 Uhr.

Welche besonderen Skipass-Angebote gibt es für Familien und Gruppen?

Familienkarten

1 Kind : Familien mit einem Kind zahlen für eine Tageskarte ab 9 Uhr 117 Euro, eine Tageskarte ab 11 Uhr 107 Euro und für eine Zweitageskarte 208 Euro.

: Familien mit einem Kind zahlen für eine Tageskarte ab 9 Uhr 117 Euro, eine Tageskarte ab 11 Uhr 107 Euro und für eine Zweitageskarte 208 Euro. 2 Kinder: Familien mit zwei Kindern zahlen für eine Tageskarte ab 9 Uhr 146 Euro, eine Tageskarte ab 11 Uhr 134 Euro und für eine Zweitageskarte 260 Euro.

Gruppentarife

1 Tag (ab 9 Uhr): 40 Euro pro Erwachsener und 27 Euro pro Kind

Abendkarte (ab 18.30 Uhr): 23 Euro pro Erwachsener und 16 Euro pro Kind

Gruppentarife gelten nur von Montag bis Freitag ab einer Gruppe vonmindestens 20 Personen. Die Gruppentickets sind ausschließlich vor Ort an den Kassen im Skigebiet erhältlich.

Kein Wunder, dass Winterberg im Sauerland so ein beliebter Instagram-Foto-Spot ist: Der Sonnenaufgang am Kahlen Asten im Schnee schafft eine einzigartige Atmosphäre. Foto: Rene Traut

Welche Preise haben Saisonkarten im Skigebiet Winterberg?

Saisonkarten ab 180 Euro für das Skiliftkarussell

Tag-Ski: Erwachsene: 370 Euro, Kinder: 240 Euro

Abend-Ski: Erwachsene: 180 Euro , Kinder: 125 Euro

, Kinder: 125 Euro Kombi-Ticket: Erwachsene: 475 Euro, Kinder 305 Euro

Diese Saisonkarten sind für das Skiliftkarussell Winterberg gültig. Sie sind ausschließlich im „Starjack“-Webshop online erhältlich.

Saisonkarten Wintersport-Arena Card

Tag-Ski: Erwachsene zahlen 470 Euro, Kinder 320 Euro

Abend-Ski: Erwachsene zahlen 270 Euro, Kinder 160 Euro

Kombi-Ticket: Erwachsene zahlen 600 Euro, Kinder 410 Euro

Die Saisonkarte Winterpsort-Arena Card ist gültig in acht Skigebieten der Wintersport Arena Sauerland (Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skikarussell Altastenberg, Postwiesen Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang, Mein Homberg Züschen, Skigebiet Bödefeld-Hunau, Rodelparadies Ruhrquelle).

Wie viel kostet ein Skipass für das Skiliftkarussell Winterberg? In unserem großen Überblick gibt es die Preise für Tageskarten, Gruppentarife und Familientickets. Foto: Marco Kraft / WP

Welche Preise gelten für die Rodellifte, wie viel kostet Schlittenfahren in Winterberg?

1 Tag : Für Erwachsene kostet das Ticket 23 Euro, für Kinder 17 Euro.

: Für Erwachsene kostet das Ticket 23 Euro, für Kinder 17 Euro. Tickets für den halben Tag gelten vormittags bis 13 Uhr oder nachmittags ab 13 Uhr. Erwachsene zahlen 18 Euro, Kinder 12 Euro.

10 Fahrten: Erwachsene: 16 Euro, Kinder: 12 Euro

5 Fahrten: Erwachsene: 11 Euro, Kinder: 8 Euro

Gruppentarif (ab 20 Personen) für einen Tag: Erwachsene: 16 Euro, Kinder: 11 Euro.

