Die Ratsschänke in Brilon feiert den Coronavirus am Samstag mit Coronabier für alle und einem Mexikaner auf’s Haus, wenn Gäste einen Mundschutz mitbringen.

Coronavirus Shitstorm: Ratsschänke in Brilon feiert Coronavirus-Party

Brilon. Eine Party für den Coronavirus: Ratsschänke in Brilon feiert mit Corona-Bier. Wieso das viele wütend macht und was der Betreiber bezweckt.

„Uns hat es nun auch getroffen – Wir haben Corona!“ Das schreibt die Ratsschänke auf Facebook. Und weiter: „So Absurd es klingt, aber deshalb machen wir diese Party! Nirgends bekommt man mehr Corona, da jede Veranstaltung abgesagt wird und dagegen kämpfen wir an.“ Mit einer Corona-Party am kommenden Wochenende in Brilon will Inhaber Jan Mittmann gegen die Panikmache rund um das Coronavirus angehen. Dafür erntet er auf Facebook einen gehörigen Shitstorm.

„Viele haben gesagt: mach das!“

„Ich bin irgendwie auf die Idee gekommen und dann haben viele zu mir gesagt: mach das“, erklärt Jan Mittmann. Ihm sei völlig bewusst gewesen, dass er mit dieser Party anecken würde. „Manche haben die Veranstaltung bei Facebook geteilt und ich hab direkt einige böse Kommentare geerntet.“

Facebook-User urteilen: „Geschmacklos“ oder „Pietätlos“

So urteilt Meinolf Göke: „Sehr geschmacklos!“, während Sandra Schillack schreibt: „Ganz ehrlich… Man muss ja nicht auf den Hype aufspringen und Panik verbreiten. Liegt ja an jedem selbst, wie man damit umgeht. Das Thema geht gar nicht. Ich finde das pietätlos und geschmacklos. Auch wenn es hier im Raum noch keine Erkrankte oder schlimmer noch Todesfälle gibt. Für Personen, die jemanden in Folge einer Infektion verloren haben, wäre das Thema sicherlich auch unfassbar. Meine persönliche Meinung. Kann sich auch drüber aufregen wer will.“

Manche Nutzer finden die Idee gut

Einige Nutzer äußern sich allerdings als Fan: „Ich finde das endlich einmal eine sehr gute Aktion. Panikmache wird durch die Medien betrieben, aber nicht durch eine Party Ankündigung“, antwortet Ralf Bu auf Facebook.

Ihm geht es darum, mit ein bisschen Humor an das Coronavirus zu gehen

„Ich will damit keinesfalls Erkrankte kränken“, sagt Jan Mittmann zu den Kommentaren. Ihm geht es darum, mit ein bisschen Humor an das Coronavirus zu gehen. Deswegen soll es am Samstag, 21. März, ab 19 Uhr auch die ganze Nacht Corona Bier geben. Und: „Ihr habt einen Mundschutz oder ein Ganzkörperkondom?Bringt ihn bitte mit! Im Gegenzug gibt‘s einen Mexikaner auf‘s Haus! Wir tun alles für eure Gesundheit!“, verspricht Jan Mittmann vorab in der Partyankündigung.

Jan Mittmann will nichts Böses mit der Veranstaltung

„Ich halte nicht viel von der Panikmache“, ergänzt er. Er kenne selbst jemanden aus Niedersachsen, der am Corona-Virus erkrankt sei. „Der hat ein leichtes Kratzen im Hals und springt schon wieder durch die Wohnung, obwohl er noch in Quarantäne ist.“ Jan Mittmann will nichts Böses mit der Veranstaltung, das ist ihm wichtig zu betonen. „Versteht diese Veranstaltung bitte als Spaß! Natürlich nehmen wir es auch ernst, aber ein wenig Satire muss auch mal sein.“