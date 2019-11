Schwerer Unfall bei Thülen - Mann wird in Pkw eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zu heute in Höhe des Thülener Flugplatzes ereignet. Nachdem der Fahrer mit seinem Pkw auf der Landstraße 913 von Hoppecke in Richtung Thülen frontal gegen einen Baum geprallt war, kam er einige Meter weiter auf einem Acker zum Stehen. Bei dem starken Aufprall verformte sich das Auto so stark, dass der 21-jährige Mann aus Brilon im Auto eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr war heute Nacht bei Thülen im Einsatz. Foto: Feuerwehr / wp

Mit Rettungsschere befreit

Die Feuerwehren aus Hoppecke, Thülen, Rösenbeck und Brilon wurden zusammen mit Rettungsdienst und Notarzt gegen 23.37 Uhr alarmiert um die Person zu retten. Aufgrund der starken Beschädigung waren nur wenige Schnitte mit der hydraulischen Rettungsschere nötig, um die komplette Fahrer-Seite des Kombis zu entfernen.

Somit konnte der Patient wenige Zeit später aus dem Pkw befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Laut Polizei wurde in der Atemluft des Mannes Alkohol wahrgenommen, so dass eine Blutprobe fällig war.

Nach rund zwei Stunden konnten die 38 Einsatzkräfte wieder abrücken. Über Ursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.