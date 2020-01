Schrott-Opel steht immer noch am A46-Zubringer bei Olsberg

Seit Tagen steht ein verwahrloster Pkw kurz vor dem A 46-Autobahn-Zubringer bei Olsberg am Straßenrand. Vor knapp zwei Wochen haben wir über das herrenlose Auto berichtet. Es steht noch immer da, inzwischen sieht es so aus, als wenn ein anderer Pkw hinten aufgefahren wäre. Wann wird das Auto weggeschafft?

Frist abwarten

Zur Erinnerung: Viele Menschen dachten und denken immer noch beim Anblick des Autos an einen Unfall. „Ein besorgter Bürger hat uns angerufen und die Polizei hat daraufhin vorbeigeschaut. Es scheint einfach ein Fahrzeug entsorgt worden zu sein“, so damals Marco Sudbrak, Fachbereichsleiter des Amtes Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales der Stadt Olsberg. Damit erklärte sich auch das rot-weiße Flatterband der Polizei, das am Außenspiegel des Wagens am A 46-Zubringer angebracht war. Aber auch das macht inzwischen seinem Namen alle Ehre und flattert um den Wagen herum. In diesem Fall, so hatte Sudbrock vor zwei Wochen gesagt, sei Straßen NRW für die Entsorgung zuständig, weil das Fahrzeug auf dem Grundstück des Landesbetriebes steht. Man werde den Vorgang weitergeben.

Halter-Ermittlung

„Das illegal abgestellte Fahrzeug an der B480 in Olsberg ist uns durch unsere Straßenmeisterei bereits gemeldet worden“, sagte Oscar Santos, Pressesprecher des Landesbetriebes. Derzeit werde über das Kennzeichen, das noch an der Umweltplakette in der Frontscheibe abzulesen sei, der Halter ermittelt. „Diesen haben wir mittlerweile angeschrieben und ihn aufgefordert, das Fahrzeug innerhalb einer Frist von 14 Tagen zu beseitigen“, so Santos weiter. Die dadurch entstandene Kosten würden dem Halter in Rechnung gestellt. Die Frist dürfte in den nächsten Tagen ablaufen.

Wenn aber das Auto aber zum Verkehrshindernis geworden sei und wirklich inzwischen jemand aufgefahren sei, werde man sich auch noch vor Ablauf der Frist kümmern, so Santos heute Mittag.