Schreiben zur Ankündigung der Eröffnung 1976

„An alle Freunde des Skisports! Am Sonntag, dem 10. Oktober 1976, wird in Winterberg die Skisaison eröffnet! Die neue Alpina-Kunststoff-Skipiste bietet echtes Skivergnügen für Skifahrer aller Könnensstufen. Sie ist ideal geeignet für jedes Skischulprogramm, für den sportlichen Skilauf und sogar für Slalomrennen. Man fährt handelsübliche Ski. Die Laufflächen werden nicht beschädigt. Die weiche Pistenoberfläche macht Stürze ungefährlich. Die „Skischule Winterberg“ unter Leitung von Karl Peis veranstaltet Vorsaison-Skikurse, damit Sie bestens vorbereitet in den nächsten Ski-Winter starten können. Kommen Sie jetzt zum Ski-Kurs nach Winterberg!!! Sie werden begeistert sein.

Betriebszeiten: jeden Samstag, Sonn- und Feiertag von 10.00 - 17.00 Uhr und n. Vereinbarung.

Fahrpreise: Tageskarte 25 DM, 20 Fahrten 13 DM, 10 Fahrten 7 DM.

Skischule Winterberg, Kurs-Gebühren: 1 Tageskarte für Erwachsene 12 DM, 1 Tageskarte für Kinder 10 DM, 5 Wochentage für Erwachsene 55 DM, 5 Wochentage für Kinder 45 DM. Auskunft und Anmeldung: Verkehrsamt Winterberg, 5788 Winterberg. Perfekter Skisport - ohne Schneesorgen!“