Schlägerei in Brilon: Mann aus Meschede verletzt

Brilon. In Brilon wird ein Mann aus Meschede von zwei Männer zusammengeschlagen. Der 35-Jährige muss in Krankenhaus eingeliefert.

Ein 35-Jähriger Mescheder ist nach Angaben der Polizei im Hochsauerlandkreis am Montag gegen 14:15 Uhr durch zwei bislang unbekannte Männer verletzt worden. Vor einem Imbiss an der „Gartenstraße“ sind die drei Personen zunächst in Streit geraten. Im weiteren Verlauf kam es zu Schlägen und Tritten.

Der 35-Jährige ist in einem Krankenhaus behandelt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 0291 -90200 bei der Polizeiwache in Meschede zu melden.

