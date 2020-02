Einige nasskalte Tage prägen diese Wetterwoche im Sauerland. Oberhalb von Winterberg wird es zeitweise winterlich sein, im Tal kommen Schnee und Eis wenn überhaupt nur sehr kurz mal an.

Das Wetter auf dem Berg

Nach „Sabine“ in der vergangenen Woche zeigte sich Sturm „Victoria“ am Sonntag wesentlich milder. Trotzdem deuten die erneut bis zu 100 km/h darauf hin, dass wir uns weiterhin in einer sehr aktiven Westwetterlage befinden.

Kräftige Tiefdruckgebiete entstehen immer wieder neu und bringen viel Wind, Regen und auch Schnee mit. Wirkliches Winterwetter, welches auch mal für längere Zeit anhält, kann sich bei dieser Großwetterlage aber weiterhin nicht einstellen. So werden die Schneeschauer, welche am Dienstag und vor allem in der Nacht zu Mittwoch fallen, wieder nur eine Episode in einem insgesamt sehr milden Winter sein. Insgesamt sind dabei auf dem Kahlen Asten bis zu 10 cm Neuschnee möglich, rund um Winterberg können etwa 5 cm fallen.

Bereits im Laufe des Donnerstages deutet sich dann schon wieder eine Winddrehung auf West bis Südwest an und mit einem neuen Tief wird bereits wieder mildere Luft in die Region geführt. Damit steigt die Schneefallgrenze auf rund 800 m Höhe an und nur am Astenturm kann es noch etwas schneien. Zwischen den Niederschlägen zeigt sich die Sonne heute und am Mittwoch zumindest zeitweise.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Das vergangene Wochenende verabschiedet sich rund um die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg fast schon rekordverdächtig mild. 14,6°C wurden am Sonntagabend an der Wetterstation in der Medebacher Hasenkammer erreicht, 16,2°C waren es sogar in Marsberg-Westheim.

Mittlerweile liegen die Werte wieder in einem etwas normaleren Bereich für diese Jahreszeit, wenn es auch weiterhin milder als üblich ist. So werden Dienstag und Mittwoch maximal rund 4°C in Hallenberg und bis zu 6°C in Marsberg gemessen. Neben einigen Schauern zeigt sich auch immer wieder mal blauer Himmel und die Sonne setzt sich durch.

Einzelne Schauer fallen im Laufe des Tages, häufiger werden sie in der kommenden Nacht. Wenn die Schauer besonders kräftig sind, kann es kurzzeitig mal bis ins Tal schneien. Wenn der Schauer durchgezogen ist steigen die Temperaturen aber zügig an und die dünne Überzuckerung der Landschaft ist wieder verschwunden. Bereits in der Nacht zu Donnerstag dreht der Wind wieder auf Südwest und das Thema Schnee ist generell keines mehr. Am Tag regnet es leicht, die Wolken verdecken die Sonne meist vollständig.

Das Wetter für den Nordkreis

Sturm „Victoria“ sorgte am Sonntag vor allem rund um Brilon wieder für einzelne umgestürzte Bäume und auch einige Straßensperrungen. Dazu erreichten Windböen maximal um 80 km/h, die Wetterstationen in Olsberg, in Bruchhausen und am Diemelsee erreichten zwischen 72 und 74 km/h in der Spitze. Im Gegensatz zu „Sabine“ vor einer Woche ist der Wind aber nun recht zügig abgeflaut.

Nasskalte Luftmassen vom nördlichen Atlantik bestimmen unser Wetter nun bis einschließlich zum Mittwoch. Dabei ziehen immer wieder einige Schauer über das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche hinweg. Am häufigsten sind diese in der Nacht zu Mittwoch und am folgenden Vormittag. In höheren Lagen der beiden Stadtgebiete kann es kurzzeitig mal für eine dünne Überzuckerung der Landschaft reichen.

Auch im Tal sind einige Flocken möglich, liegen bleiben wird die weiße Pracht hier aber nicht. Am Mittwoch selbst zeigt sich dann auch mal wieder die Sonne, einzelne Schauer sind aber weiterhin möglich. In der Nacht zu Donnerstag macht sich bereits wieder das nächste Tiefdruckgebiet bemerkbar. Es prägt den Tag mit leichtem Regen und wieder milderen Temperaturen.

Der Trend

Wer sich für das Karnevalswochenende ruhiges, sonniges und vielleicht sogar winterliches Wetter gewünscht hat, wird enttäuscht. Erneut steht ein überwiegend nasses, windiges und mildes Wochenende vor der Tür. Mehr unter www.wetter-sauerland.de