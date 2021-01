Satiriker Jan Böhmermann zum Touristen-Chaos in Winterberg

Winterberg Jan Böhmermann äußert sich auch mit Blick auf Winterberg zu Touristen, die im Lockdown in Wintersportgebiete fahren - gewohnt bissig.

Seit es im Raum Winterberg kurz nach Weihnachten geschneit hat, kommen immer wieder tausende Tagestouristen vor allem aus dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen in den Wintersportort im Hochsauerlandkreis. Normalerweise wären sie herzlich willkommen - aber während der Corona-Pandemie und im Lockdown, sehen das viele Menschen vor Ort kritisch. Auch im Erzgebirge, Schwarzwald und im Harz waren viele Menschen unterwegs. Satiriker Jan Böhmermann nimmt das Thema auf - mit bissigem Humor.

Zuspruch und Kritik für Tweet

"Tut mir leid, Oma, dass Du jetzt sterben musst, aber – versteh doch – Christiane und Manfred hatten zwischen den Jahren einfach mal Lust auf einen kleinen Tagesausflug ins verschneite Sauerland", setzt er unter seinem Account Sir Prof. Dr. Dr. Jan Böhmermann einen Tweet bei Twitter ab, der hundertfach retweetet wird. Fast 12.000 Twitter-Nutzern gefällt der Tweet. Böhmermann erhält Zuspruch und Kritik. Mancher Sauerländer posten Bilder und zeigen, wie die Lage vor Ort ist.

Tut mir leid, Oma, dass Du jetzt sterben musst, aber – versteh doch – Christiane und Manfred hatten zwischen den Jahren einfach mal Lust auf einen kleinen Tagesausflug ins verschneite Sauerland. — Sir Prof. Dr. Dr. Jan Böhmermann 🦠 🤨 (@janboehm) December 29, 2020

Dass in den vergangenen Tagen so viele Tagestouristen nach Winterberg gekommen sind, hatte für Kritik gesorgt, da die Menschen im Corona-Lockdown sich teils dicht gedrängt an den Pisten und anderen Orten aufhielten. Außerdem ist die Infrastruktur in Winterberg herunter gefahren. es gibt zum Beispiel keine öffentlichen Toiletten, was dazu führt, dass Touristen in der Natur ihre Notdurft verrichteten.

Maskenpflicht ausgeweitet

Die Stadt Winterberg hatte nach massiven Klagen aus der Bevölkerung reagiert und kurz vor Silvester ein Maßnahmenpaket verabschiedet, dass den Touristenstrom eindämmen sollte. Es wurden einige Parkplätze gesperrt, an anderen werden Gebühren erhoben. Die Zahl von Ordnungskräften von Stadt und Polizei wurde erhöht. Die Beamten werden von einem Sicherheitsdienst unterstützt. Außerdem wurde die Maskenpflicht ausgeweitet.

Am Neujahrstag kamen weniger Touristen in den Ort als an den Tagen davor. bor