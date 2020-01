Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rund um die Insolvenz

Am 1. Juni 2012 hatte das Amtsgericht Arnsberg das Insolvenzverfahren über die Solarhybrid AG eröffnet. Am 19. November hatte Insolvenzverwalter Dr. Axel Kampmann angezeigt, dass Masseunzulänglichkeit vorliege. In dem Verfahren sind 247 Forderungen in einem Gesamtvolumen von 83 Millionen Euro angemeldet worden, von denen bisher rund 40 Millionen Euro festgestellt wurden.

Aufgrund von Zahlungseingängen, so der Insolvenzverwalter, liege heute keine Masseunzulänglichkeit mehr vor. Derzeit versuche man, aus der Insolvenz der Solar Millennium AG noch etwas von dem ungesicherten 7,5-Millionen-Euro-Darlehn zurückzubekommen, das die Solarhybrid AG im Spätherbst 2011 der Solar Millennium AG für die Projektierung des in den USA geplanten Solar-Projekts gegeben hatte.

Die Solar Millennium AG hatte Ende 2011 Insolvenz angemeldet; die Forderungen lagen bei 250 Millionen Euro; betroffen waren rund 16.000 Kleinanleger. Insolvenzverwalter Volker Böhm (Kanzlei Schultze & Braun, Achern, Baden-Württemberg) hat bisher rund 36 Millionen Euro an die Gläubiger auszahlen können, das entspricht einer Quote von 14 Prozent; es werde noch eine abschließende weitere Zahlung geben, deren Höhe aber noch von Verkaufserlösen in den USA abhänge.