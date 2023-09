Rodeln in Winterberg: Hier gibt es die schönsten Spots

Winterberg. Nicht nur Skifahren kann man auf den Winterberger Pisten, auch zum Rodeln lohnt sich ein Ausflug dorthin. Wir zeigen die besten Spots zum Rodeln.

Winterberg im Sauerland ist in NRW ohne Zweifel der Top-Hotspot, wenn es ums Schlittenfahren geht. Dabei ist die Wintersportregion in NRW nicht nur ein Paradies für Skisportler und Rennrodler auf der Weltcup-Bobbahn. Mit dem Schlitten können auch Kinder und Erwachsene die Hügel im Sauerland hinunterfahren und den Schnee genießen.

Rodeln in Winterberg - trotz milder Temperaturen ist das möglich. Foto: Stephan Peters

In Winterberg laden elf Hänge zum rodeln ein

Elf Rodelhänge stehen für alle Rodlerinnen und Rodler in Winterberg zur Verfügung. Drei davon sind sogar mit Flutlichtanlagen ausgestattet und machen das Schlittenfahren auch in der Dunkelheit möglich. An die Spitze des Hangs führt einer der sechs Rodellifte und fünf Transportteppiche.

Winterberg: Auch für die Rodelhänge bietet die Sauerland-Card Vergünstigungen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Welche Rodelhänge gibt es in Winterberg?

Die elf Rodelhänge in Winterberg sind in vier Arten unterteilt:

An den Rodelhängen in Winterberg sind die Preise nicht immer gleich. Je nach Hang braucht es ein anderes Ticket um den Berg hinaufzukommen. Vor der Anreise ist ein genauer Blick auf die einzelnen Karten empfohlen, um nicht am Ende die falsche zu kaufen. Dazu gehören auch die Preise für Ausleih-Schlitten in Winterberg.

Rodeln in Winterberg: Mit dem Lift geht es schnell auf die Spitze des Hangs (Symbolbild). Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Skiliftkarussel Winterberg

Öffnungszeiten: 9 bis 16.30 Uhr

9 bis 16.30 Uhr Preise: Kinder 15 Euro / Erwachsene 20 Euro

Ruhrquellenhütte

Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr

9 bis 18 Uhr Preise: Je nach Ankunftszeit zwischen 11 und 17 Euro für Kinder / 17 bis 24 Euro für Erwachsene

Je nach Ankunftszeit zwischen 11 und 17 Euro für Kinder / 17 bis 24 Euro für Erwachsene Weitere Preise können Sie hier einsehen.

Skidorf Postwiesen

Öffnungszeiten: Januar-März, 9 bis 16.30 Uhr, teilweise zusätzlich 18.30 bis 21.30 Uhr

Januar-März, 9 bis 16.30 Uhr, teilweise zusätzlich 18.30 bis 21.30 Uhr Preise: Je nach Ankunftszeit zwischen 18 und 45 Euro für Kinder / 20 bis 70 Euro für Erwachsene

Je nach Ankunftszeit zwischen 18 und 45 Euro für Kinder / 20 bis 70 Euro für Erwachsene Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Sahnehang

Öffnungszeiten: 9 bis 16.30 Uhr

9 bis 16.30 Uhr Preise: Je nach Ankunftszeit zwischen 12 und 15 Euro für Kinder (6-15 Jahre) / 16 bis 21 Euro für Erwachsene

Die verschneiten Hügel des Sauerlandes hinab rodeln viele Familien in Winterberg. Foto: Volker Speckenwirth / Funke Foto Services

Vergünstigungen mit der Sauerland-Card in Winterberg

Sommerrodelbahnen: Auch im Sommer können Begeisterte Rodel-Fans ihrer Leidenschaft nachgehen. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Die Sauerland-Card ist ein Angebot der Region Sauerland, mit der Besucherinnen und Besucher Vergünstigungen und Vorteile erhalten. Dazu gehört das kostenlose Reisen auf den wichtigsten ÖPNV-Strecken der Region. Außerdem gibt es mit der Sauerland-Card Rabatte und Ermäßigungen für Freizeitaktivitäten der Region. Dazu gehören auch Vergünstigungen an einigen Ski- und Rodelhängen. Hierfür lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Internetseite des gewünschten Hangs.

Skiverleih in Winterberg: Hier gibt es Ausleih-Schlitten

Nicht jeder besitzt einen eigenen Schlitten. Bei diesen Ski- und Rodelverleihern können Sie einen leihen:

Skiverleih Brinkmann

Skiverleih Stefan Schneider

Skiverleih Atomic-Center Wahle

Hanses Skicenter

Skicenter Walther

Sport + Mode Wemhoff

Skiverleih Hochsauerland

Lua’s Skiverleih

Skiverleih Postwiese

Skiverleih Ruhrquelle

Skiverleih Klante

Skiverleih Poppenberg

Skiverleih Liftstation

Anreise ins Ski- und Rodelgebiet Winterberg

Mit der Bahn ist Winterberg aus den meisten Richtungen leicht erreichbar. So brauchen alle Besucherinnen und Besucher aus dem Ruhrgebiet rund 1,5 Stunden bis ins Ski-Gebiet. Von Dortmund fährt beispielsweise der RE57 zum Bahnhof Winterberg.

Ähnlich sieht es mit dem Auto aus:

Von Norden : A7 Hamburg-Hannover - A2 Bielefeld - A33 Paderborn - Abfahrt Wünnenberg, Richtung Brilon > Olsberg > Winterberg

: A7 Hamburg-Hannover - A2 Bielefeld - A33 Paderborn - Abfahrt Wünnenberg, Richtung Brilon > Olsberg > Winterberg Von Süden : A5 Frankfurt-Giessen - Abfahrt Marburg, Richtung Allendorf > Winterberg

: A5 Frankfurt-Giessen - Abfahrt Marburg, Richtung Allendorf > Winterberg Von Westen : A44 Dortmund-Kassel - Abfahrt Kreuz Werl, Richtung A46 Arnsberg > Meschede > Bestwig > Olsberg > Winterberg

: A44 Dortmund-Kassel - Abfahrt Kreuz Werl, Richtung A46 Arnsberg > Meschede > Bestwig > Olsberg > Winterberg Von Osten: A44 Kassel-Dortmund - Abfahrt Zierenberg, Richtung B251 Korbach > Medebach > Winterberg

Rodeln im Sauerland: Hier gibt es weitere Informationen

