Ein voller Erfolg war einmal mehr der Weihnachtsmarkt am Entenstall in Alme

Entenstall Rekordergebnis beim Weihnachtsmarkt in Alme

Alme. Feiern am Almer Entenstall - das ist immer ein besonderes Erlebnis. Der Weihnachtsmarkt spielte ein Rekordergebnis für die Afrika-Aktion ein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rekordergebnis beim Weihnachtsmarkt in Alme

Einen Rekord-Erlös spielte der Weihnachtsmarkt am Entenstall in Alme für die Aktion „pro dogbo“ ein. Einmal mehr genossen jede Menge Gäste die einmalige Atmosphäre am Entenstall. Vorweihnachtliche Musik des Musikvereins „Die Original Almetaler“ und der „Mühlentalmusikanten“ sorgte für einen stimmungsvollen Nachmittag.

Genussvolles Erlebnis

Neben den Organisatorinnen hatten sich wieder viele mit Ideen eingebracht, um den Weihnachtsmarkt zu einem genussvollen Erlebnis zu machen. Allen voran der Almer Verkehrsverein, der für die notwendigen Rahmenbedingungen wie Zelte, Küche und Beleuchtung sorgte. Zu leckerem Essen wurde eingeladen mit Steinpilzsuppe, Backschinken aus dem Smoker, herzhaften und süßen Waffeln sowie Bratwürstchen vom Grill. Den frisch gezapften Glühwein ließen sich die Besucher in gemütlicher Runde ebenfalls schmecken.

Am Almer Entenstall lässt es sich immer gut feiern. Foto: Veranstalter

Neben hausgemachten Marmeladen, Likören, Weihnachtsplätzchen und mehr wurden auch kreative Dekorationen und Accessoires angeboten. Der Nagelschmied zog nicht nur die Kinder an. Die Jüngsten nahmen zudem rege das Pferde- und Eselreiten sowie das Basteln von Vogelfutter-Zapfen an.

Durch diese unterschiedlichen Aktivitäten und Angebote, die Hilfe und Unterstützung von vielen Seiten konnte nur an diesem Nachmittag sage und schreibe 4.075,00 Euro für das Hilfsprojekt „pro dogbo“ in Benin/Westafrika erreicht werden.

http://funke-cms.abendblatt.de:8080/esc-pub-tools/methode/search.jsp?publication=nrw-multiconfig#Fazit der Organisatoren: Der Erfolg dieses Weihnachtsmarktes zeichnet sich nicht nur durch das finanzielle Ergebnis aus, sondern auch durch eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung.