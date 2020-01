Regenwochenende im Sauerland – aber der Schnee kehrt zurück

Ein sehr ungemütliches, windiges und mildes Wochenende erwartet das Sauerland. Immer wieder muss mit kräftigem Regen gerechnet werden. Auch der Wochenstart wird wenig winterlich. Doch dann kommt eine Kaltfront und bringt erneut Neuschnee nach Winterberg. Später schneit es auch bis in die Tallagen. Womöglich bleibt es aber erneut bei einem kurzen Gastspiel des Winters, weiß unser Wetterexperte Julian Pape.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Sieben cm Schnee sind am Dienstag und Mittwoch auf dem Kahlen Asten gefallen. Damit erreichte die Schneehöhe nur die Hälfte der zuvor prognostizierten Menge – keine gute Aussuchten für Skifahrer, die die Wintersportarena Sauerland besuchen wollen. Nach der Milderung am Donnerstag sind große Teile der weißen Pracht bereits wieder abgeschmolzen und nur in geschützten Nordlagen liegen aktuell noch nennenswerte Reste.

Bei Temperaturen, die von heute bis zum Montag meist zwischen 5 und 7°C schwanken, werden aber auch diese nicht mehr lange überleben. Dabei haben wir es heute mit einem bedeckten, teils auch nebligen und sehr windigen Tag zu tun. Zeitweise regnet es dabei, zunächst aber noch eher wenig. Am Samstag zieht dann ein kräftigeres Niederschlagsgebiet über das Sauerland hinweg und bringt neben Regen auch viel Wind. Dieser hält dann auch am Sonntag an, zumindest vorübergehend ist es aber besonders am Vormittag und Mittag trockener und die Temperaturen gehen auf dem Kahlen Asten bis nahe 0°C zurück. Bereits zum Abend steht dann aber das nächste Niederschlagsgebiet vor der Tür. Auch der Montag verläuft meist nass und noch mild.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nur kurzzeitig schaffte es der Schnee, wie zuvor angekündigt, bis in die Stadtzentren von Medebach und Hallenberg. In Marsberg, welches nochmals gute 100 Höhenmeter niedriger liegt, zeigten sich nur wenige Schneeflocken in den Regenschauern. In den kommenden Tagen steigt die Schneefallgrenze teilweise bis nahe 2000 m an.

Um Schnee zu sehen müssten die höchsten Berge der Stadtgebiete also nahezu dreimal so hoch sein wie sie tatsächlich sind. Insgesamt ist das Wochenende also von sehr regnerischem Wetter geprägt, besonders der Samstag und dann wieder der Ausklang des Sonntages sind besonders nass. Neben dem Regen ist es zudem ein kräftiger, teils sogar stürmischer Wind, welcher die freien Tage noch ungemütlicher macht. Dazu steigen die Temperaturen auf sehr unwinterliche Werte zwischen rund 9°C in etwas höher gelegenen Dörfern und bis rund 12°C rund um Marsberg. Eine kurze etwas trockenere Periode erwarten wir nur am Sonntagvormittag. Auch die neue Woche beginnt dann mit dem altbekannten grauen Himmel, immer wieder regnet es und die Temperaturen ändern sich kaum.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Die letzten weißen Flecken, die am Donnerstag noch beim Blick von Brilon und Olsberg in Richtung Süden zu erkennen waren sind am heutigen Freitag bereits wieder verschwunden. Nur rund um den Langenberg hält sich heute noch ein wenig Winter, ansonsten sorgen der kräftige Südwestwind, der Regen und die Temperaturen von rund 10°C für echtes Waschküchenwetter. Der Samstag setzt dann sogar noch einen oben drauf. Der Wind wird noch etwas kräftiger und der Regen nochmals stärker. Nach Durchzug dieses Niederschlagsgebietes gehen die Temperaturen in der Nacht zu Sonntag etwas weiter zurück und können auch mal wieder die Marke von + 5°C erreichen. Zudem startet der Tag meist trocken und hier und da vielleicht auch mit einem Sonnenstrahl. Spätestens zu den Mittagsstunden sind die Wolkenlücken aber wieder geschlossen und neuer Regen zieht heran. Dieser breitet sich in der Nacht zum Montag und am Montag selbst dann über das gesamte Ruhrtal und die Briloner Hochfläche aus. Die Temperaturen ändern sich dabei nur wenig, mit 7 bis 10°C sind sie weiterhin weit vom Winter entfernt.

Der Trend: Der Dienstag bringt dem Sauerland wieder einen Wetterwechsel. Es wird kälter, zunächst schneit es aber nur in Hochlagen. Mittwoch dann teils aber bis ins Tal. Zum nächsten Wochenende wird es schon wieder milder.