Regeln der Reinigungen

In der Satzung der Stadt Brilon heißt es unter anderem: „Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis nicht aufgeführten öffentlichen Straßen wird den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt, allerdings mit Ausnahme der Winterwartung für die Fahrbahnen und die öffentlichen Parkplätze. Diese verbleibt bei der Stadt Brilon. Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigung nur bis zur Straßenmitte.“