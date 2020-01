„Völlig losgelöst heben wir jetzt ab in die fünfte Jahreszeit“, versprach Erlinghausens neuer Prinz Karneval, Tobi I., (Tobias Asshauer) seinem närrischen Volk zum Ende seiner Inthronisierungsrede. Mit stehendem Applaus und einem dreifach donnernden Helau signalisierten seine Untertanen dem neuen Prinzenpaar Tobi I. und Prinzessin Steffi I., dass sie uneingeschränkt bereit sind.

Mit der 48. großen Prunksitzung startet die Erlinghauser Karnevalsgesellschaft am Samstagabend mit einem rundum gelungenen Programm in die tolle Jahreszeit. Für den neuen Sitzungspräsidenten Oliver Dülme war es ein Debüt, dass er uneingeschränkt und souverän meisterte.

Prinz Tobi und Prinzessin Steffi wollen ihre Prinzenrolle ernst nehmen. Foto: Annette Dülme

Bevor das knapp vierstündige Programm die Wellen des Frohsinns überschwappen ließen, übergab Ortsbürgermeister Thomas Schröder traditionell den Dorfschlüssel und somit die Regierungsvollmacht an das neue Prinzenpaar mit den Worten: „Ich übergeben ihn Euch gerne. Lasst es ordentliche krachen.“ Prinz Tobi ließ sich das nicht zweimal sagen und versprach: „Ich nehme die Prinzenrolle ernst“, beim Verlesen seiner Rede von derselbigen.

Unterstützt wird das Prinzenpaar von seiner Prinzengarde, die sich mit ihnen im stilechten Fliegeroutfit auf den Weg über die Wolken machen wollen. In diesem Jahr kommen sie aus den Reihen des Musikvereins.

Altkreis Brilon Jubel-Prinzenpaare Mehr als 100 Orden verteilte Sitzungsspräsident Oliver Dülme in der Prunksitzung. Orden gab es auch für die Jubilare. Prinzenpaar vor 45 Jahren: Hermann Gerlach und Elke Sauerland, vor 40 Jahren Willi Wallmeier und Annemarie Pohle, vor 35 Jahren: Walter und Ingrid Aßhauer, vor 25 Jahren Hans-Heiner und Christa Emmerich, vor 20 Jahren Jochen und Waltraud Kegel, vor 15 Jahren Franz-Josef und Monika Vöpel und vor 10 Jahren Manfred und Sabine Bieker. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Meerhof.

Das Publikum zeigte sich bestens aufgelegt und sollte nicht enttäuscht werden. Gekommen waren auch Karnevalisten aus dem weiten Umkreis bis Medebach, u. a. mit ihren Prinzenabordnungen aus Hoppecke und Giershagen und Arbeitskollegen des Prinzen von der Firma ABB, in Brilon.

Erlinghausen Schalalalala

Mit dem neuen Präsidenten gab es auch eine kleine Änderung, die sich aber schnell einbürgerte. Stimmungsraketen und La-Ola-Wellen ersetzten gesungen „dreimal Erlinghausen Schalalalala. Ein Tusch und die ganze Halle bebt.“

Flotte Tänze, wie hier der Showtanz des Gardeballetts, garnierten die Prunksitzung in Erlinghausen. Foto: Annette Dülme

Als erstes heimste Büttenrednerin Sandra Schmidt die gesungene Ovation ein. Mit ihrer geballten Frauenpower und einem IQ, der genau so groß ist, wie ihr BMI zeigte sie der Männerwelt, dass Frauen genau so gut Benzin ins Auto tanken können. Beim Familienduell traten vier Aßhauer-Abkömmlinge gegen den Keuter-Clan an. Moderiert von den Fernsehgrößen Werner Schulze-Erdel, alias Nikolas Gerlach und Inka Bause (Nina Vorsmann) galt es die nervigsten Eigenschaften unseres Prinzen (er ist niggeschitterig ohne Ende) und den besten Sänger des Dorfes zu benennen. Nach einem Gleichstand zeigte der Keuter-Clan seinen Kontrahenten, wo das Ortsschild hängt.

Mülltonnengaudi

Zwischen den Büttenbeiträgen sorgten flotte Tänze des Gardeballetts, des Jugendballetts der KLJB des Solomariechen aus Hoppecke und die beiden steppenden Funkenmariechen (Juliane Schröder und Daniela Simon) für reichlich tänzerische Vielfalt und Abwechslung. Mitglieder der Prinzengarde bewiesen ebenfalls viel Rythmus mit ihrer Mülltonnengaudi.

Mit „Weißt du noch..?“ ging es mit Andreas Meier und Julian Dülme in eine Zeit, in der sich niemand mehr so richtig daran erinnern konnte, weshalb die Grundschule eigentlich umgebaut wurde. Postbote Uli aus Dellbrück verteilte karnevalistisch die Post in Erlinghausen und der „Knallkopp“ Dirk Simon ließ tief in sein Eheleben blicken, als er einmal den Kellerschlüssel verlor und seine bessere Hälfte auf Sissi-Sause war.

Bei der Hitparade lief das närrische Programm dem Finale entgegen. Mit Reinhard Mey (Johanna Plempe) gröllten alle „über den Wolken“ mit und bei der Kelly-Family (Nina Vorsmann und Theresa Gerlach) gab es bei „An Angel“ endgültig kein Halten mehr: „Dreimal Erlinghausen Schalalalala. Ein Tusch und die ganze Halle bebt.“