Programm Konzerthalle

Konzerte, Shows und Comedians in der Konzerthalle 2020: 25. Januar „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Europatournee“, 9. Februar Musical Highlights, 14. März: Back to the 80s/90s - Kenneth King and Friends, 2. April Luke Mockridge (Ausverkauft), 24. April: A Tribute To Abba, 25. April: Rammstein-Tribute-Show, Vormerken: 18. September Kastelruther Spatzen, 30. Oktober Saso Avsenik und seine Oberkrainer, 6. November Ralf Schmitz, 27. November The Scottish Music Parade;

Außerdem spannende Messen wie die Motorrad-Messe, die Hochzeitsmesse und etablierte regionale Veranstaltungen wie Karneval und Oktoberfest.