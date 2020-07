Polizeieinsatz Polizisten schießen auf Mann an Esso-Tankstelle in Korbach

Korbach/Hochsauerlandkreis. Die Polizei schießt in Korbach an einer Esso-Tankstelle auf einen Mann. Der Verdächtige soll eine Frau schwer verletzt haben. Die Hintergründe.

In Korbach ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Angriff auf eine Angestellte in einer Esso-Tankstelle gekommen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Die Angestellte einer Tankstelle und ein Zeuge meldeten, dass die Frau in der Tankstelle in der Frankenberger Landstraße in Korbach von einem Mann angegriffen worden sei. Die sofort danach am Tatort eingetroffene Streife der Polizeistation Korbach stellte fest, dass die Angestellte erhebliche Verletzungen aufwies, so die Polizei. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus gebracht werden, wo sie derzeit stationär versorgt wird.

Verdächtiger nicht in Lebensgefahr

Ein 24-jähriger Tatverdächtiger konnte noch am Tatort festgenommen werden. Bei der Festnahme kam es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der Tatverdächtige wurde dabei verletzt. Die Verletzungen werden derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt, es besteht keine Lebensgefahr.

Die ersten Maßnahmen wurden durch die Polizeistation Korbach geführt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand von weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der Tatort wurde abgesperrt, es finden umfangreiche erkennungsdienstliche Maßnahmen statt.