Brilon/Olsberg/Marsberg/Winterberg/Medebach. Orkan Sabine erreicht das Sauerland. Die Feuerwehren im HSK erwarten ein erhöhtes Einsatzaufkommen. In Brilon liegen Bäume auf der Straße.

Orkan: Straße in Brilon wegen umgestürzter Bäume gesperrt

Die Feuerwehren im Hochsauerlandkreis erwarten am Sonntag und Montag, wenn Orkantief Sabine über das Sauerland fegt, eine Hohe Zahl an Einsätzen. Die Feuerwehr Brilon rückte am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr zu einem ersten Einsatz aus: Die Landstraße 913 zwischen Thülen und Hoppecke wird wegen umstürzender Bäume bis auf Weiteres gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine deutschlandweite Wetterwarnung herausgegeben.

Erwartet werden Sturmböen von 120 km/h, möglicherweise können Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreicht werden.

Informationen vom Wetterportal Sauerland

„Erste Böen erreichen an unseren Stationen Ettelsberg oberhalb von Willingen und an der Hohen Bracht aktuell 59 bzw. 58 km/h“, schreibt Wetterexperte Julian Pape gegen 9 Uhr auf seiner Facebookseite Wetterportal Sauerland. Und weiter: „Die Modelllage in der Zusammenfassung: Die Mehrzahl geht weiterhin von einem „normalen Sturm“ mit Böen von rund 100-110 km/h in der Breite aus. Das in vielen Fällen beste Modell des europäischen Wetterdienstes rechnet aber weiterhin mit voller Orkanstärke und Böen zwischen 120 und 130 km/h.“ Bis zum frühen Nachmittag nehme der Wind zu. Am Abend ist mit Windstärke 8 bis 9 zu rechen. Zwischen Mitternacht und 3 Uhr sei der Höhepunkt des Sturm über dem Sauerland.

Feuerwehren sind auf den Sturm vorbereitet

Der Löschzug Medebach hat vorab zur Gefahrenlage die Drehleiter DLK und das Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF und den Einsatzleitwagen ELW besetzt. Darauf aufgeteilt sind 15 Kameraden die bei Alarm von der Kreis Leitstelle sofort einsatzbereit sind. Weiterhin wird bei erhöhten Einsatzaufkommen die Funkzentrale im Feuerwehrhaus Medebach besetzt um Einsätze im Stadtgebiet zu koordinieren. Weitere Einsatzkräfte werden bei Bedarf hinzualarmiert.

Die Olsberger Feuerwehren sind ganz normal in Alarmbereitschaft. „Einen „Vorabalarm“ wird es nicht geben“, so Feuerwehrsprecher Marc Stappert. Allerdings wird die Wetterlage über den Tag beobachtet um ggf. die Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus Olsberg zu ala

Je nachdem wie ausgiebig uns der Sturm trifft gibt es dann noch die Möglichkeit einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einzuberufen. Hier werden Führungskräfte der Feuerwehr Olsberg zusammen mit Mitarbeitern des Bauhofs und des Ordnungsamtes der Stadt Olsberg die Einsatzleitung übernehmen und gemeinsam für das Stadtgebiet Olsberg die Einsätze abarbeiten.

In Marsberg wird die örtliche Einsatzleitung der Feuerwehr bereits am frühen Nachmittag zusammenkommen, um bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen zu koordinieren.

Warn-App NINA nutzen

„Inwieweit einzelne Feuerwehrhäuser besetzt und die entsprechenden Einheiten in Bereitschaft versetzt werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest“, so Feuerwehrsprecher Jens Vogelsang aus Winterberg. Dies werde je nach Wetter-Entwicklung durch die Winterberger Wehrleitung entschieden. Auf allen Einsatzfahrzeugen stehen Gerätschaften zur Beseitigung von Sturmschäden (wie z.B. Motorsägen mit entsprechender Schnittschutzkleidung) zur Verfügung. Die Einsatzfähigkeit dieser und weiterer Gerätschaften ist im Rahmen der regulären Einsatzvorbereitung sichergestellt.

Im Notfall sollen Bürger die man die 112 wählen. Er sich über die Auswirkungen des Sturms informieren möchte, soll die kostenfreien Warn-App NINA herunterladen.

Wälder nicht mehr betreten

Die meisten Schulen im Altkreis Brilon haben den Schulbetrieb für Montag bereits abgesagt. Die anderen Schulen stellen Eltern und Schülern frei zu Hause zu bleiben. Diese Schulen behalten sich aber die Möglichkeit vor, ihre Schule noch kurzfristig zu schließen.

Wälder sollten ab Sonntagvormittag nicht mehr betreten werden. Die Stadt Brilon hat ein Betretungsverbot für den Stadtwald ausgesprochen. Das Verbot gilt bis auf Weiteres.