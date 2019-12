Olsberger landet wegen falscher Verdächtigung vor Gericht

Verständnis hatte Richter Härtel für den Angeklagten, allerdings bewahrte das den 47-Jährigen nicht vor einer Geldstrafe. Wegen falscher Verdächtigung muss der Mann aus dem Raum Olsberg 1500 Euro zahlen. Es war, das sagt der Angeklagte selbst, „Bockmist“, was er Anfang November vergangenen Jahres gebaut habe.

Da hatte sich bei ihm ziemlich viel Ärger auf seine „Ex“ aufgestaut. Ziemlich geladen war er zur Polizei marschiert und hatte sie angezeigt: Seit 2007 habe sie für die beiden gemeinsamen, bei ihm lebenden Kinder keinen Unterhalt gezahlt.

Ermittlungsverfahren gegen „Ex“ eingeleitet

Damit löste er ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen die Mutter seiner Kinder aus. „Tod und Teufel“ hielt Härtel ihm vor, habe die Justiz unternommen, „um Ihnen zu Ihrem Recht zu verhelfen“; rund 400 bis 500 Aktenseiten seien zusammengekommen, und letztlich musste die „Ex“ sogar auf die Anklagebank.

Allein: In der Verhandlung stellte sich heraus, dass die Angaben so nicht stimmten. Die Folge: ein Freispruch für die Frau und eine Anklage wegen falscher Verdächtigung für den 47-Jährigen. In der Tat hatte die Frau viele Jahre nicht für die Kinder gezahlt. Anfangs habe er das auch nicht von ihr verlangt, weil er selbst gut verdient habe, sagte der 47-Jährige. Nach der Pleite seines Arbeitgebers und mit dem neuen Job änderte sich das. Dann fing die „Ex“ auch an, kleinere Beträge zu überweisen.

4500 Euro Unterhaltszahlungen

Im Herbst 2017 gab es - gar nicht so ungewöhnlich - mit der heranwachsenden Tochter atmosphärische Störungen, und die junge Dame zog zu ihrer Mutter. Per SMS teilte der 47-Jähriger seiner geschiedenen Frau mit, dass sie den Unterhalt für die Tochter jetzt natürlich nicht mehr zahlen brauche.

Allerdings kehrte die Tochter nach ein paar Monaten wieder zum Vater zurück. Gleichwohl nahm die Mutter die Unterhaltszahlungen nicht wieder auf. Rund 4500 Euro seien in all den Jahren an offenem Unterhalt bisher aufgelaufen, sagte der Angeklagte.

Verzicht muss zurückgenommen werden

Vor Gericht musste sich der 47-Jährige vorhalten lassen, dass er den durch die SMS erklärten Verzicht auf die Unterhaltszahlungen nicht zurückgenommen habe. Richter Härtel konnte nachvollziehen, dass der Angeklagte auf seine „Ex“ sauer war, aber das sei kein Grund, mit der Anzeige „so schamlos zu übertreiben“.

Der Verteidiger sagte, dass sein Mandant „ein rechtschaffener Bürger“ sei, der sich körperlich aufgerieben habe, „seine Kinder durchzubringen“; heute lebe er nach eigenen Angaben „von der Hand in den Mund“. Das Verhalten seiner „Ex“ habe ihn aufgebracht, dabei sei über das Ziel hinausgeschossen. Der von ihm vorgeschlagenen Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage wollte sich Richter Härtel nicht anschließen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe von 2400 Euro gefordert.