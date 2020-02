Olsberg: Wo Heimwerker und Brautpaare zusammen gehen

Die Messe HSK-Bau in Olsberg ist beliebt.

Olsberg. In der Konzerthalle Olsberg finden Heimwerker und Bauherren demnächst wichtig Informationen. Eine weitere Messe gibt es für Hochzeitspaare.

Am 21. und 22. März geht es in der Konzerthalle Olsberg rund um die Themen Bauen, Wohnen, Haus und Energie: Allen Bauherren, Eigenheimbesitzern, Renovierern, Sanierern und Heimwerkern bietet die HSK-Bau in der Olsberger Konzerthalle umfangreiche Informationen und Lösungen aus vielen Fachbereichen.

Firmen aus dem klassischen Hausbau, von ökologischen Ziegelhäusern, Holzhäusern zum Durchatmen oder individuellen Fertighäusern stehen für Fragen zur Verfügung. Neueste Entwicklungen im Bereich Heizsysteme – Klima – Warmwasser werden vorgestellt. Ob Solar, Wärmepumpe, Elektro, Brennwert – ganz egal, welches System oder welche Energiequelle ins Auge gefasst werden soll – es gibt überall Möglichkeiten Energie zu sparen oder effizienter damit umzugehen. Wer einen Kamin in sein Haus einbauen lassen möchte findet hier ebenso Lösungen, wie Hausbesitzer, die ihr Dach neu eindecken lassen möchten oder sich über Themen wie barrierefreies Wohnen, Carports oder mehr Raum durch Anbau oder Aufstockung informieren wollen.

Handwerkerfrühstück für die ersten 200 Besucher

Verschiedenste Gewerke zeigen ihre Ideen von kreativen Balkonen, individuellen Aluminiumüberdachungen, zu Türen und Toren, Treppen und Geländern oder zur Realisierung von Barrierefreiheit. Ebenso werden neueste Sicherheitstechniken vorgestellt oder die aktuelle Entwicklung der Stromspeichersysteme für Photovoltaikanlagen.

Info Hochzeitsmesse findet parallel statt Parallel zur Baumesse findet im Obergeschoss der Konzerthalle am Samstag und am Sonntag, die „Hochzeitsmesse & Festlichkeiten“ statt. Dabei zeigen zahlreiche Aussteller Ideen rund ums Thema Heiraten & Feste feiern. Am Sonntag, 22. März mit der Aktion „DIE TÜTE“, bei der die je ersten 250 Gäste morgens um 10 Uhr und noch einmal nachmittags um 15 Uhr, eine Tüte gefüllt mit Gratis-Proben, Gutscheinen und Geschenken erhalten.

Mehr Informationen unter www.hskbau.de oder unter 05258-3581.

Will man Sanieren, so kann man sich hier über biologischen Dachreinigung, Bautenschutz, neue Heizung- und Sanitärinstallationen oder auch Schornsteinsanierung erkundigen. Am Samstagmorgen werden alle Aussteller und die ersten 200 Besucher der Baumesse zum kostenlosen Handwerkerfrühstück von 10 bis 12 Uhr eingeladen.

Stargast für die kleinen Gäste ist Bob der Baumeister, der die Konzerthalle am Samstag um 15 Uhr zu einem Fotoshooting besucht und am Sonntag um 16 Uhr noch einmal mit 200 Überraschungsgeschenken für die Kinder vorbeischaut.

Die Baumesse findet am Samstag, 21., und Sonntag, 22. März von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.