Olsberg: Schüler finden wegen Corona kaum Praktikumsplätze

Olsberg Schüler des Berufskollegs in Olsberg sollen im Februar ein Praktikum beginnen. Das ist schwierig, obwohl Home-Office eine Option wäre.

27 Schüler vom sind derzeit in der Oberstufe im dreijährigen Bildungsgang zum staatlich geprüften Informationstechnischen Assistent. Trotz monatelanger Vorbereitungszeit haben sechs von ihnen noch immer keinen Praktikumsplatz bekommen können. Am 1. Februar soll es eigentlich losgehen. "Gerade hier im Hochsauerlandkreis sind diese Schüler eigentlich sehr begehrt, aber hier hat Corona sicher etwas verändert", sagt Bildungsleiter und Klassenlehrer Jochen Kraus.

Dabei wäre ein Praktikum für die seiner Meinung nach auch problemlos über das Homeoffice machbar. "Ich hatte einen Schüler, der einen Praktikumsplatz in Bayern bekommen hatte, ein anderer sogar im . Das ist auch okay." Schon Anfang Dezember kamen erste Hinweise bei Kraus an, weil sich die Suche als schwierig erwies. Der versuchte zunächst, Betriebe zu nennen, die sonst sehr aufgeschlossen gegenüber Praktikanten sind. Als das auch nicht funktionierte war für ihn klar: "Jetzt muss ich selbst was tun."

Hilferuf bei Facebook funktioniert

Er schrieb und rief an, aber erst ein Aufruf bei Facebook zeigte erste Erfolge. Ein Bezug zur IT wäre für das Praktikum ideal. "So gibt es gerade für kleine Betriebe die Möglichkeit schon lang gewünschte Verbesserungen der digitalen Infrastruktur - quasi in einer Win-Win-Situation - zu realisieren (z.B. Webseite "aufmotzen", kleine hilfreiche Apps für das Tagesgeschäft entwickeln lassen usw.", schreibt er in dem Beitrag bei Facebook. Jetzt hofft er, dass sich noch weitere Lösungen finden lassen, um die restlichen sechs Schüler unterbringen zu können. Vor einem ähnlichen Problem steht eine Kollegin von Kraus. Sie muss noch sieben Plätze organisieren.

Für den Fall, dass dies nicht möglich ist, hat sich das Berufskolleg einen Plan überlegt. "Wenn es so bleibt, dann müssen wir die Schüler in der betreuen. Ideal ist das nicht, weil eigentlich betriebliche Abläufe gezeigt und gelernt werden sollen."