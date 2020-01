Olsberg: Polizeieinsatz wegen Schrott-Opel am A46-Zubringer

Ein abgestelltes Auto ohne Kennzeichen, so nah am Autobahn-Zubringer der A46 bei Bestwig-Nuttlar? Nicht nur die Schüler schauten in den letzten Tagen verdutzt aus dem Bus-Fenster, als sie an der Ampel zur B 480 standen.

Gab es einen Unfall? Doch der Wagen steht dort schon seit Tagen.

An einen Unfall dachten viele Menschen – und im nächsten Schritt schweiften die Gedanken dahin, dass die Brücke selbst schon so viele Opfer forderte.

Der silberfarbene Opel sieht verwahrlost aus, dreckig, die Scheiben sind eingeschlagen.

Fahrzeug vermutlich einfach entsorgt

Doch: „Ein besorgter Bürger hat uns angerufen und die Polizei hat daraufhin vorbeigeschaut. Es scheint einfach ein Fahrzeug entsorgt worden zu sein“, so Marco Sudbrak, Fachbereichsleiter des Amtes Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales der Stadt Olsberg. Damit erklärt sich auch das rot-weiße Flatterband der Polizei, das am Außenspiegel des Wagens am A 46-Zubringer angebracht ist.

In diesem Fall sei Straßen NRW für die Entsorgung zuständig, weil das Fahrzeug auf dem Grundstück des Landesbetriebes steht. „Wir werden den Vorgang weitergeben“, so Sudbrak.

Dies heißt, das Straßen NRW dann für das Entsorgen zuständig ist und anschließend recherchieren darf, wer der Halter war, um sich die Kosten wieder zu holen.

Immer wieder abgestellte und abgemeldete Fahrzeuge im Stadtgebiet zu sehen

Im Stadtgebiet würden immer wieder abgemeldete Fahrzeuge stehen, so Sudbrak. „Mitarbeiter sehen sie oder wir werden von Bürgern angesprochen. Wir kleben dann einen roten Zettel an die Fahrzeuge, mit der Aufforderung, dass die Halter sich innerhalb einer Frist melden sollen, sonst werde das Kfz als Abfall entsorgt.“ Die meisten Bürger meldeten sich allerdings, innerhalb Frist werde eine Lösung gefunden, so dass nicht teuer entsorgt werden müsse.

„Die Fahrer-Seitenscheibe ist eingeschlagen, der Pkw teilweise schon mit Grünspan bedeckt“, so Marco Sudbrak. Vieles deute daraufhin, dass das Fahrzeug schon länger irgendwo gestanden habe.