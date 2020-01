Olsberg. Die Polizei im HSK hat ein Kind aus Olsberg gesucht. Mittlerweile ist es wieder aufgetaucht.

Olsberg: Mädchen nach Suche wieder aufgetaucht

In Olsberg hat die Polizei am Samstag die Bevölkerung um Hinweise gebeten: Ein Mädchen wurde vermisst. In der Nacht zu Sonntag dann die Entwarnung: „Vermisstes Mädchen wohlbehalten angetroffen“, schreibt die Polizei auf Facebook. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise, die zum Antreffen des Mädchens geführt hätten.