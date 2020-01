Olsberg. Ein Gleitschirmflieger schaffte es zuerst nicht sicher zu Boden und landete in einem Baum. Die Feuerwehr musste am Einsatzort dennoch nichts tun.

Olsberg: Gleitschirmflieger stürzt ab und landet im Baum

In Olsberg-Bruchhausen ist am Samstagmorgen ein Mann mit seinem Drachenflieger von der Strecke abgekommen und schaffte es nicht mehr auf dem vorgesehenen Landestück Boden unter den Füßen zu bekommen. Er verfing sich stattdessen in einem Baum.

Als die Feuerwehr aus Bruchhausen und Elleringhausen eintraf, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass es für sie dennoch nichts zu tun gab. Wie Pressesprecher Marc Stappert erklärt, konnte sich der Mann selbstständig befreien und sicher zu Boden bringen.