Olsberg. Eine Frau aus Olsberg wird von einer Täterin an einem Geldautomat mit einem Trick um ihr Geld gebracht. Die Polizei veröffentlicht ein Foto.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Olsberg: Frau mit fiesem Trick am Geldautomaten abgezockt

Die Tat ereignete sich – wie die Polizei am Freitag (7. Januar 2020) mitteilte – bereits Am 29. Mai 2019. Eine Frau wurde an einem Geldautomaten eines Geldinstituts in Olsberg betrogen. Die Polizei im Hochsauerlandkreis sucht jetzt mit einem Foto nach der Täterin.

Die Tat ereignete sich zwischen 12.55 Uhr und 14.30 Uhr.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die unbekannte Tatverdächtige bot der Geschädigten ihre Hilfe beim Geld abheben an. Die Geschädigte übergab ihre EC-Karte und PIN an die unbekannte Tatverdächtige. Diese gab daraufhin an, dass der Automat nicht funktioniere und übergab die Karte wieder an die Geschädigte. Nachdem die Geschädigte gegangen war, entnahm sie das Geld aus dem Schacht. Es handelt sich um einen Geldautomaten in der Hauptstraße in Olsberg.

Polizei veröffentlicht Fahndungsbild

Ein Bild der Verdächtigen gibt es unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/olsberg-unterschlagung.