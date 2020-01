Olsberg. Was wird aus der ehemaligen AOK Olsberg? Seit mehr als einem Jahr steht das Gebäude an der Stehestraße leer. Jetzt äußert sich die Krankenkasse.

Olsberg: Das geschieht mit dem ehemaligen Gebäude der AOK

Jetzt steht fest, was mit dem Gebäude der ehemaligen AOK in Olsberg passieren wird: Es soll verkauft werden. Dies teilte Pressesprecher Jens Kuschel auf Anfrage der Westfalenpost mit. „Der Verkauf der Immobilie ist in der letzten Sitzung des AOK-Verwaltungsrates im Dezember 2019 beschlossen worden. Inzwischen wird das Gebäude im Internet zum Kauf angeboten - für 285.000 Euro.

Schon in der Herbst-Ratssitzung hatte sich der Olsberger Bürgermeister aufgeregt: Er habe schon direkt nach der Schließung bei der AOK angeregt, doch Sprechstunden im Rathaus anzubieten. „Das hat mich ein halbes Jahr lang beschäftigt, ich habe niemand ans Telefon bekommen, der zuständig war.“ Erst Anfang September sei dann die Absage gekommen, mit dem Hinweis, man habe das Internetangebot ausgeweitet und dafür auch weitere Mitarbeiter eingestellt. Damals hieße schon, dass Gebäude werde irgendwann auf den Markt kommen.

24-Stunden-Versorgung in Olsberg über digitale Kommunikationskanäle

Dies alles deckt sich mit dem, was die AOK Nordwest nun auf WP-Anfrage antwortete: „Wir stellen fest, dass immer mehr AOK-Versicherte erwarten, nicht nur persönlich, sondern vermehrt über verschiedenste digitale Wege Kontakt mit uns aufnehmen zu können. Diese Erwartungen wollen wir in bester Weise erfüllen“, schreibt Jens Kuschel.

Altkreis Brilon Pflegeberater kommen in häusliche Umgebung Was aber ist mit den vielen Menschen mit Behinderung in Olsberg? Wie kommen sie zu ihrer Krankenkassen-Geschäftsstelle. Es seien ja nicht alle bei der AOK versichert, betont der AOK-Pressesprecher, und er weist auf einen Service hin: „Wir bieten eine zugehende Pflegeberatung durch unsere Pflegeberaterinnen und Pflegeberater bei unseren Versicherten auf Wunsch auch gern in der häuslichen Umgebung an.“

Man werde die digitalen Kommunikationskanäle weiter ausbauen, im Sinne einer schnellen und 24 Stunden verfügbaren Kommunikation. „Schon heute nutzen viele Versicherte den Service der AOK-Onlinegeschäftsstelle www.meine.aok.de. Dort können ganz bequem von zu Hause aus zum Beispiel Formulare heruntergeladen, eine neue elektronische Gesundheitskarte angefordert, Versicherungszeiten und persönliche Daten abgefragt oder die vielen Mehrleistungen über das neue 500 Euro-Gesundheitsbudget abgerechnet werden.“

Nähe zu anderen Geschäftsstellen

Als die Geschäftsstelle in Olsberg geschlossen wurde, geschah dies auch mit dem Hinweis, dass Versicherte die noch bestehenden Filialen in Brilon, Winterberg und Meschede besuchen könnten. Somit seien die nächsten AOK-Kundencenter in 12 km bzw. 15 km Entfernung innerhalb von 20 Minuten gut erreichbar.

„Auch das AOK-Kundencenter in Winterberg ist je nach Wohnort gut erreichbar. Ein solch dichtes Servicenetz bietet die AOK NORDWEST als einzige Krankenkasse in der Region. Damit bleiben wir auch in Zukunft in der Fläche weiter präsent und zwar deutlich über dem Niveau unserer Wettbewerber“, betont Kuschel.

Verwirrung wegen Hotline

Weiter hatten Kunden mehrfach gegenüber der WP angemerkt, dass man die Mitarbeiter in den Geschäftsstellen aber nicht mehr wie bisher persönlich in den Geschäftsstellen erreichen könne. „Damit uns die Kunden telefonisch 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr gut erreichen können, haben wir bewusst die telefonische Kundenberatung von der persönlichen Kundenberatung in den Kundencentern getrennt“, erklärt Kuschel.

Dadurch habe man mehr Zeit für die individuelle Beratung die Versicherten vor Ort.“ Und auch die Öffnungszeiten seien ausgeweitet worden.

Rathaus-Sprechstunde in Warstein

In der Nachbarkommune Warstein, wo die Filiale bereits im Frühjahr 2018 geschlossen wurde, gibt es indes nach vielem Drängen der Politik seitdem eine Beratung im Rathaus, und zwar einmal im Monat (8.30 bis 12 Uhr) an. Warum, das erklärt Kuschel wie folgt: „Das hängt mit der besonderen Situation bzw. Lage zusammen.“

So habe Warstein deutlich mehr AOK-Versicherte als beispielsweise Olsberg und daher bestehe vermutlich auch einen etwas höherer persönlichen Beratungsbedarf. Man habe aber mit dem Bürgermeister dort vereinbart, das dieses Angebot nur testweise eingeführt werde. „Zum Ende dieses Jahres soll bewertet werden, ob das Angebot entsprechend genutzt und ggf. weiter vorgehalten wird.“ Es käme hinzu, dass Warstein zu den nächsten AOK-Standorten in Brilon und Meschede weiter entfernt sei als Olsberg.