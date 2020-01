Olsberg-Wiemeringhausen. Am Montag, 27. Januar, macht Bäckerei Caspari in Olsberg-Wiemeringhausen ihren Laden neu auf. Es lohnt sich: Die Kunden kommen von überall her.

Olsberg: Darum renoviert die kleine Bäckerei ihr Ladenlokal

Es müssen nicht die großen Dinge sein, die exclusiv sind, es können im wahrsten Sinne auch die kleinsten Brötchen sein, die mit Liebe gebacken werden. Denn auch darum geht es bei Familie Caspari in Wiemeringhausen. Sie sind - neben dem Südtiroler Backhaus in Elpe - die letzte Traditionsbäckerei mit Stammsitz Olsberg. Und es läuft so gut, dass sie sich getraut haben zu investieren. Am Montag eröffnet das neue Ladenlokal, direkt an der B480, der Hauptzufahrt für Einheimische wie Touristen in Richtung Winterberg.

„Schau mal, wie schön!“, freut sich Bäcker Rüdiger Caspari und ist dabei mindestens so aufgeregt wie seine Mutter Elisabeth und seine Schwester Ute. Hier, direkt am Ortseingang die erste Straße links runter existiert noch ein richtiger Familienbetrieb und das merken auch die Kunden. Sie kommen aus Wiemeringhausen, aber mindestens zur Hälfte auch aus den umliegenden Ortschaften, um Brötchen, Kuchen oder die Brotspezialitäten aus der Bäckerei zu kaufen. „Seit Jahren spüren wird, dass der Drang nach guten Lebensmitteln steigt“, sagt Rüdiger Caspari und der 43-jährige Vater von drei Kindern fügt augenzwinkernd hinzu, „seitdem die Verbraucher festgestellt haben, dass Pferdefleisch in mancher Fertiglasagne war.“

Kunden kommen aus umliegenden Dörfern genauso wie aus Olsberg und Winterberg

Zu Besuch in der Backstube: Ute Caspari bereitet den Streußelkuchen mit Kirschen vor. Foto: Sonja Funke / Westfalenpost

Ob Wild vom benachbarten Jäger oder die Bratwurst vom heimischen Metzger: Casparis selbst legen auch bei sich selbst ganz viel Wert auf gute und regionale Lebensmittel und das wollen sie auch den Kunden bieten. Sie lieben den Umgang mit ihren Teigen ebenso wie mit den Käufern der fertigen Produkte. Und dafür stehen sie auch gerne sehr früh auf, in der Woche um 3 Uhr morgens, am Samstag um Mitternacht. „Man ist schon oft echt fertig zwischendurch und meine Mutter hat schon oft gesagt, ,was müssen wir uns quälen fürs Geld’. Aber trotzdem: Es macht einfach Spaß, ich wollte es nicht missen“, sagt Bäckermeisterin Ute Caspari, während die 49-Jährige in der geräumigen Backstube die Sauerkirschen für den Streußelkuchen andickt.

Kunden kommen aus benachbarten Orten, aus Olsberg und Winterberg: Neben dem Ladenverkauf versorgt die Bäckerei das Parkhotel Olsberg und das Berufsbildungswerk im Josefsheim mit Brot und Brötchen. Und außerdem führen sie mit zehn Mitarbeitern die Caféteria in der Elisabethklinik Bigge. Und mit anderen heimischen Bäckern wie Timo Hennecke in Bödefeld, der ebenfalls in Olsberg bzw. in Bigge eine Tismes-Filiale hat, tauschen sie sich gerne immer wieder aus oder greifen sich auch unter die Arme, wenn mal Brotkörbe oder auch eine Zutat fehlt. Oder wenn sie ihre zwei wohlverdienten Wochen Ferien machen und Brötchenlieferungen weiterlaufen müssen. Überhaupt: Nicht nur Kinder und Ehepartner helfen im Betrieb mit, sondern auch Freunde aus dem Ort stehen bereit, wenn mal Not am Mann ist. „Und wir können auch auf keinen verzichten“, betonen Seniorchefin und die beiden Junior-Chefs unisono.

Geheimnis beim Backen ist die Zeit - Teig braucht Ruhe

Altkreis Brilon Klare Öffnungszeiten und Aktionen fürs Dorf Casparis haben sich über die Jahre auch dafür entschieden, was sie nicht mehr machen: Samstags die Brötchen rumbringen zum Beispiel (das wurde der Oma zu viel) und auch der Sonntag ist ihnen heilig, da wird nicht geöffnet, ebenso wie etwa an Weihnachten. „Die meisten Kunden verstehen das“, betonen sie. Dies gibt auch ein bisschen Zeit für anderes Engagement, im Dorf beteiligen sie sich zum Beispiel auch nach einem langen Samstag noch gern an ehrenamtlichen Back-Aktionen mit dem alten Steinofen des ehemaligen Bäckers Metten. „Das ist haben wir mit anderen gelernten Bäckern aus dem Dorf zweimal gemacht und es kam super an. Im ersten Jahr mussten wir noch den Ofen kennen lernen, das erste Brot war komplett schwarz. Aber dann haben wir Pizza für alle gemacht, lecker!“, so die Geschwister Ute und Rüdiger, die beide Bäcker/in gelernt haben. Die Bäckerei mit Ladenlokal passiert jeder Tourist, der vom Ruhrgebiet in Richtung Winterberg unterwegs ist, automatisch, denn sie liegt direkt links am Ortseingang von Wiemeringhausen an der viel befahrenen B 480. Öffnungszeiten der Bäckerei Caspari: Montag bis Freitag 5.30 bis 12.30 Uhr, 14.30 bis 18 Uhr, Samstag 5.30 bis 13 Uhr, Sonntag geschlossen

Dies alles trägt zu Qualität bei und die schätzen die Kunden. „Irgendwie sind die Menschen jetzt auf einer Welle. Es ist absolut der Wunsch nach Regionalem da und sie beschäftigen sich viel mit guter Ernährung“, freut sich Ute Caspari. Da wären wir wieder beim Exclusivem, bei dem besonderen Geschmack des Dinkelbrots, beim reinen Roggenbrot. „Das Geheimnis ist doch, dass man beim Backen Zeit braucht. Mann muss dem Teig Zeit lassen. Dann ist das Brot auch viel verträglicher, das ist wissenschaftlich erwiesen“, sagt Ute Caspari. Sie wundert sich immer über die Frage, ob auch Sauerteig verwendet werde. „Der steckt in all unseren Produkten und ein reines Roggenbrot, das wir immer freitags backen, würde ohne ihn gar nicht gelingen“, erklärt sie.

Das Dinkelbrot, die Nussecken, der Käsekuchen und überhaupt alle Brote und Brötchen sind’s, die nicht nur Deutsche locken. „Holländer kommen hier auf dem Weg nach Winterberg hin und zurück vorbei und sie kaufen gut ein“, freuen sich Casparis. Ein gut betuchtes Paar aus dem Nachbarland käme seit Jahren immer - „sobald der Campingplatz in Deifeld aufmacht, erwarten wir sie schon“.

Regionale Handwerker von Wiemeringhausen bis Schwalefeld gestalten das neue Ladenlokal

Spezielle Brotsorten, alle mit eigenem Sauerteig, sind eine Spezialität der Sauerländer Traditionsbäckerei. Ute Caspari liebt ihr Handwerk und den Kontakt zu den Kunden. Foto: Sonja Funke / Westfalenpost

Doch nicht nur die eigene Produkte laufen gut. Genauso geht es mit den Bio-Eiern vom Hof Ackers aus Oberschledorn, die im Laden schon immer verkauft wurden. Und ab Montag wird es auch Butter und Milch aus der Upländer Bauernmolkerei im neuen Laden geben. „Oft fehlt nämlich genau das“, sagt Ute Caspari. In Wiemeringhausen gibt es keinen Tante-Emma-Laden mehr, die Bäckerei ist darum noch viel mehr als ein Ort, um einzukaufen - nämlich auch ein guter Treffpunkt zum Klönen.

Die Idee, das Ladenlokal zu renovieren, ist schon vor mehr als zwei Jahren geboren. Aber es sollte ebenfalls etwas Exclusives sein, nichts von der Stange. Und so haben von der Architektin bis zu den Handwerkern nur regionale Betriebe angepackt, einige sogar aus dem eigenen Ort. „Der am weitetesten entfernte war der Kältetechniker aus Schwalefeld“, betont Rüdiger Caspari.

Im Ladenlokal direkt am Ortseingang unterhalb der B480 wird am Freitag, drei Tage vor der Neueröffnung, noch eifrig gewerkelt. „Schauen Sie mal, hier die Ladentheke, handgefertigt, Schreiner ist doch auch ein toller Beruf“, sagt Rüdiger Caspari. Beim Rausgehen durch den improvisierten Laden, der am Montag passé sein wird, drückt er der Reporterin noch ein Brot in die Hand. Zu Hause kann sie nicht widerstehen. Butter drauf, fertig - welch exclusiver Geschmack!