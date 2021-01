Nur wenige schneehungrige Besucher in Winterberg

Ein bisher ruhiges Wochenende vermelden Polizei und Städte aus dem Hochsauerland. Die Besucher halten sich an die Corona-Regeln.

Winterberg. Die Ordnungsämter der Kommunen in den Ski- und Rodelgebiete der Region waren auch an diesem Samstag gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde im Einsatz, um die geltenden Regelungen rund um die Corona-Schutzverordnung zu überwachen.

Insgesamt zog es wenige Schneetouristen ins Sauerland. Die Menschen hielten sich an die Ge- und Verbote. Vereinzelt wurden Touristen vorsorglich auf die geltenden Regelungen hingewiesen. Erfreuliche Bilanz der Polizei: Es wurden keine Verstöße festgestellt. Es kam zu keinerlei Verkehrsproblemen.

Polizei und Ordnungsämter sind auch am Sonntag im Raum Winterberg, Schmallenberg und Sundern im Einsatz.

Ordentlich Neuschnee am Sonntag

Für den Sonntag sagt das Wetterportal Sauerland Schneefall bis in die Täler hinein. Dafür sorgt ein kleines Tiefdruckgebiet, das über das Sauerland hinweg zieht. Nur in den tiefsten Lagen an Lenne und Ruhr dürfte auch Schneeregen dabei sein. In den Hochlagen können bis zu 10 cm Neuschnee fallen. Die Temperaturen liegen mit -3°C auf dem Kahlen Asten und 3°C zwischen Arnsberg und Menden im winterlichen Bereich.

Weitere Berichte aus dem Altkreis Brilon online unter www.wp.de