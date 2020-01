Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch mehr Theater

Laientheater gibt es im Südkreis außer in Niedersfeld, Siedlinghausen und Medebach auch noch in Oberschledorn und in Hallenberg. In Oberschledorn spielte das Theaterensemble TheO im November das Stück „Suche Mann für meine bessere Hälfte“.

Bei der Freilichtbühne in Hallenberg geht es am 31. Januar mit dem Winterstück der Jugendgruppe weiter.