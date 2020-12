Neues Geläut stimmt Brilon auf Weihnachten ein

Klangkorrigiert zurück in der Propsteikirche Brilon: die Bürgerglocke von 1946. Ein Elektromotor setzt das Joch in Schwingungen.

Brilon Die Glocken der Propsteikirche nehmen nach der Sanierung Zug um Zug den Betrieb auf. Küster Willi Steffen stellt Klangbild zusammen.

Brilon. Der Name ist ihr Auftrag: Voco - Ich rufe. Den erfüllt sie seit gut sechs Jahrzehnten. Das sieht man ihr an. Großflächig ist die schwarze Farbe rund um die Kippschalter vom vielen Gebrauch abgegriffen, das gehämmerte Weißblech tritt silbern auf dem Schalttableau hervor. Die Läutemaschine in der Sakristei der Briloner Propsteikirche hat es bald hinter sich. Jetzt, wo die restaurierten Glocken zurück im Turm sind und eine neue den Klang abrundet, soll auch die Elektronik überholt werden. Noch einmal allerdings stimmt Küster Willi Steffen die Klangbilder auf der antiquierten Anlage ab.

Alte Brandglocke wiegt über drei Tonnen

„Das sieht aus wie eine Fahrradkette“ schildert Willi Steffen anschaulich. Ein Elektromotor setzt das Joch mit der Glocke und den in ihr eingehängten Klöppel in Schwingung. Das geschieht per Hand aus der Sakristei heraus. Eine Glocke nach der anderen schaltet Willi Steffen zu, denn „das hört sich besser an als wenn alle auf einmal loslegen“. Mit der kleinsten Glocke fängt er an. Wen er die hört, folgt die nächstgrößere bis hin zur über drei Tonnen schweren Brandglocke aus dem Jahr 1947.

So wie die Glocken vor dem ersten Ton einen Vorlauf brauchen, schwingen sie auch nach dem Abschalten des Antriebs nach, bei der Totenglocke, mit gut 15 Tonnen ebenfalls ein Schwergewicht, sind das immerhin vier Minuten.

Festliches Läuten um 12 Uhr und um Mitternacht

Die Brand, die Toten- und die kleine Bürgerglocke können wieder gemeinsam erklingen. Sie stammen aus der Briloner Glockenwerkstatt Humpert/Juncker und wurden unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus "Briloner Sonderbronze" gegossen, einer Legierung aus Kupfer und Silizium, bei der auf das damals nur schwer zu bekommende und deshalb teure Zink verzichtet wurde. Das tönende Trio ersetzte die Bronze-Glocken, die während des Krieges eingezogen und eingeschmolzen worden waren.

Mehr als 15 Minuten macht das Material auf Dauer nicht mit

Eine viertel Stunde dauert heute die erhabene Einstimmung auf das Hochfest. Für längeren Betrieb sei das Material nicht ausgelegt, erzählt Willi Steffen. Darauf hätten jüngst die Glockengießer bei der Sanierung eigens hingewiesen: „15 Minuten sind schon lang.“ Bei der Bürgerglocke, so ist es in dem in diesem Jahr erschienenen Sonderband der Heimatbuchreihe „Vergangene Zeiten“ zur Geschichte der Briloner Glocken zu lesen, sei „die vorgesehene Geläutmelodie nicht richtig erreicht“ worden. Dieser klangliche Mangel wurde jetzt bei der Restaurierung behoben.

Bürgerglocken "beißen" sich

Bis Willi Steffen das volle Geläut aus den Schallluken dröhnen lassen kann, dauert es noch etwas. Die Elektrik muss erneuert werden, außerdem wird die zentrale Schaltstelle in der Sakristei ersetzt. Mit der neuen Marien-Glocke befinden sich nun sieben Glocken hoch oben in der Glockenstube des Kirchturms. Alle zusammen schaltet Willi Steffen nicht ein. Grund: Die beiden Bürgerglocken beißen sich. Für die unterschiedlichen Anlässe im Lauf des Kirchenjahres stellt Willi Steffen individuelle Läutschaltpläne auf.

Die volle phonetische Erlebnis kann die Kernstadt künftig Heiligabend gleich zweimal erleben: Nach dem mittäglichen Einläuten des Weihnachtsfestes ist es auch um Mitternacht zur Heiligen Nacht zu hören. Auch gleich zu Beginn des Kirchenjahres schaltet Willi Steffen das Vollgeläut ein: Am 30. November begeht die Propsteigemeinde den Andreastag, einem ihrer Namensgeber, der andere ist bekanntlich der Bruder dieses Jesus-Jüngers, Petrus.

Traditionelles Schneeläuten

Silvester und in der Heiligen Nacht erspart sich Willi Steffens den Weg zur Kirche. Dann übernimmt eine Schaltuhr die Gewalt über die Glockenstube. Auch das traditionelle fünfminütige Schneeläuten vor 21 Uhr geschieht automatisch. Dass zurzeit um diese Uhrzeit nichts zu hören ist, liegt nicht am Schneemangel. Das soll nach ihrer Klangkorrektur demnächst wieder die alte Bürgerglocke übernehmen. Die vergangenen Jahrzehnte war dafür die neue Bürgerglocke benutzt worden.

Und was auch wiederkommen wird: das Anschlagen der Uhrzeit. Wobei Willi Steffen sich noch nicht festlegen will, ob dabei nur die halben oder auch die viertel Stunden getaktet werden sollen.

Auch noch zwei "Bier-Glocken" auf dem Dach

Auch in dem Dachreiter am gegenüberliegende Ende des Kirchenschiffes, zur Derkeren Straße hin, befinden sich zwei. Sie erklingen zum Engel des Herrn und heißen deshalb Angelus-Glocken. Sie bimmeln aber auch während der Messe zur Wandlung. Deshalb heißen sie im Volksmund „Bier-Glocken“ - weil dann auch jene Kirchgänger, die den Gottesdienst lieber in einer nahen Gaststätte verbrachten, an den Stand der Liturgie erinnert wurden.

In vielleicht gar nicht allzu ferner Zukunft wird sich Willi Steffen erneut mit dem Geläut beschäftigen müssen. Denn nachdem die Propsteigemeinde dank vieler Spenden die neue Marien-Glocke hat anschaffen können, fließt das Geld weiter. Bald, so Propst Dr. Reinhard Richter, sei die Anschaffung einer weiteren Glocke möglich.

Im Zuge der Kirchensanierung hat die Propsteigemeinde auch vier Glocken restaurieren lassen: die alte Bürgerglocke aus dem Jahr 1583, die kleine und die große Schlagglocke von 1665 bzw. 1700 und die neue Bürgerglocke aus dem Jahr 1946. Neu hinzugekommen ist die Marien-Glocke.