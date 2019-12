Winterberg. Die Skigebiete Willingen und Winterberg investieren rund 15 Millionen Euro in ihre Skigebiete. Im Zentrum: eine neue Sesselbahn samt Skitunnel

Neuer Lift und Skitunnel: Innovation für Wintersportgebiete

Der Bau einer Sechser-Sesselbahn samt Skitunnel steht im Mittelpunkt der Innovationen im Winter 2019/2020. Außerdem setzen die Wintersportgebiete im Sauerland auf GPS-Technik für eine bessere Ökobilanz. In diese und weitere Maßnahmen fließen 15 Millionen Euro.

Den Großteil der Summe investiert das Skiliftkarussell Winterberg. Ein neuer Sessellift verbindet den Nordhang am Kahlen Asten mit dem Bremberg und schließt die letzte Lücke im Liftverbund. In kuppelbaren Sesseln mit Wetterschutzhaube gelangen Wintersportler vom Nordhang mit Piste, Parkplatz und Kassenhaus hinauf zum Bremberg. Zurück zum Nordhang, gelangen sie ohne Skier abschnallen zu müssen. Denn die Betreiber haben an der B 480 einen Auto- und Fußgängertunnel gebaut und die Piste darüber hinweg verlegt. Die Überquerung ist im Sommer begrünt. Das erlaube z.B. dem Wild einen Seitenwechsel.

Moderne Schneekanonen und GPS-Technik sollen Ressourcen sparen

Nachdem die Liftbetreiber über 15 Jahre lang die Schneesicherheit durch Ausbau der Beschneiungsanlagen erhöht haben, liegt das Augenmerk seit einigen Jahren auf dem optimierten Einsatz. Das Skiliftkarussell Winterberg tauscht ältere Schneeerzeuger gegen leisere Geräte aus, die energiesparender arbeiten. Dort stehen 370 Schneekanonen. Ein Schritt Richtung Schnee-Management, das weniger Ressourcen verbraucht, soll der Einsatz der Schneehöhenmessung mit GPS sein.

Eine Schneekanone im Einsatz.

Im vergangenen Winter haben Skiliftkarussell und Skigebiet Willingen die Mess-Systeme getestet. Auf Basis der gewonnenen Daten werde nur so viel Schnee produziert, wie benötigt wird, so die Wintersport-Arena. Und er werde dorthin geschoben, wo die Schneedecke nicht dick genug sei. Dies führe neben Einsparungen bei Energie und Wasser, auch zu mehr Planungssicherheit und einer besseren Pistenqualität. Winterberg, Willingen und Neuastenberg rüsten ihre Pistenraupen mit diesen Schneehöhen-Messsystemen aus.

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, lobt Wintersport-Arena-Vorsitzender Michael Beckmann. Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz nehme einen großen Stellenwert im Maßnahmenplan der Wintersport-Arena ein.

Abseits der Pisten – Neue Lokale am Pistenrand

Der Genuss von gutem Essen und Getränken und eine gepflegte Après-Ski-Party gehören zu einem gelungenen Skitag dazu. Aus rustikalen Skihütten sind in den vergangenen Jahren vielfach stilvolle Gastronomiegebäude geworden, die den Brückenschlag zwischen Moderne und traditionellem Ambiente perfekt erfüllen. Auch im kommenden Winter warten neu gebaute und neu eingerichtete Lokale am Pistenrand. Die bekannte „Möppis Hütte“ am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg wird komplett neu gebaut.

Das Sauerland bereitet sich auf die Skisaison 2019/2010 vor. Foto: SkiliftKarussell

Die Herrloh-Hütte unterhalb der Winterberger St. Georg Schanze befindet sich zurzeit auch im Neubau. Sie beherbergt künftig neben Skiverleih und Gastronomie auch ein Skischulbüro. Im Vorwinter wurde im Skigebiet Willingen der Sessellift samt Pistenführung am Köhlerhagen neu gebaut. Noch im November wird dort ein Funktionsgebäude eröffnet. Es beherbergt neben der großen K1-Gastronomie auch einen Skiverleih. Direkt nebenan ist ein großer Parkplatz entstanden. Der Schmallenberger Höhenlift bekommt ebenfalls ein neues Funktionsgebäude. Es beherbergt Kassenhaus, Pumpe und Steuerungsanlage für die Beschneiung. Auch der Lift bekommt einen neuen Motor. Zudem baut der Skiverein eine neue Trafostation, so dass die Stromversorgung für den Lift und die Beschneiung des Skihangs gewährleistet ist.

Investiton in Kassensysteme soll Touristen schneller auf die Piste bringen

Der Ausbau der Kassensysteme bedeutet für die Gäste ein Plus an Erlebnisqualität. Denn bei zügiger und bequemer Abwicklung geht’s schneller auf die Piste. Das Skidorf Neuastenberg erneuert Teile des Ticketsystems. Um Wartezeiten zu reduzieren, hat das Skigebiet Willingen zwei neue Ticketkassen eingerichtet. Eine steht auf der Dorfwiese, die andere hält Einzug im neuen K1-Funktionsgebäude.

Das Skigebiet Bödefeld-Hunau feiert in diesem Winter sein 50-jähriges Bestehen. Die Eröffnungsparty am 21. Dezember ist nicht nur ein Warmup für den Winter, es wird auch das Jubiläum gefeiert. Bei der Gelegenheit werden das neue Logo und die neue Internetpräsenz vorgestellt.