Marsberg/Paderborn. Die BBT-Gruppe und IN VIA Akademie gründen eine Schule für Pflege und Gesundheit in Paderborn. Ausbildungsbeginn für 300 Schüler: 1. April 2020.

Neue Schule für Pflege und Gesundheit für das Sauerland

Das St.-Marien-Hospital Marsberg gehört zu den Ausbildungsträgern. Zum 1. April und zum 1. Oktober stehen hier jeweils fünf Ausbildungsplätze zur Pflegefachkraft zur Verfügung.

Die Grenzen in der pflegerischen Arbeitswelt brechen auf, so dass ab 2020 Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu dem neuen Berufsbild Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann verschmelzen werden. Mit der Gründung einer gemeinsamen Schule bündeln das Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn und die IN VIA Akademie Paderborn ihre Kompetenzen in der Ausbildung der Nachwuchskräfte.

Chancen in Kranken- und Kinderkranken- sowie in Altenpflege

In der Pflege warten eine Menge beruflicher Chancen, sowohl in der Kranken- und Kinderkranken- als auch in der Altenpflege. Um zukünftig einen leichteren Wechsel zwischen den Berufsfeldern zu ermöglichen, geht 2020 die neue, generalistische Ausbildung Pflegefachkraft , deren Bestimmungen im Pflegegesetz verankert sind, an den Start.

Neu ist, dass die Auszubildenden in ihren Praxiseinsätzen noch mehr Themenbereiche kennenlernen, um auf die zukünftigen Praxisanforderungen gut vorbereitet zu sein. Das ist wichtig, da die Bereiche der praktischen Überschneidungen zunehmen, so dass im Krankenhausalltag viele Hilfen aus dem Altenpflegebereich zu erfüllen sind. Das gilt besonders bei den sogenannten multimorbiden oder dementen Patienten.

Nachwuchs in der Pflege sichern

Umgekehrt werden in Pflegeeinrichtungen die Bewohner zunehmend medizinisch versorgt. Mit der Gründung der „Schule für Pflege und Gesundheit Paderborn“ werden die Erfahrungen, Stärken und Spezialisierungen der Ausbildung der Schule für Gesundheitsfachberufe am Brüderkrankenhauses St. Josef Paderborn mit denen des IN VIA Fachseminars für Altenpflege vereint.

Die Geschäftsführer der neuen Schule für Pflege und Gesundheit Christoph Robrecht (BBT) und Jörg Meyer (IN VIA), Schulleiter Matthias Hansjürgens (Brüderkrankenhaus) und Martina Gielow (IN VIA), von links. Foto: Brüderkrankenhaus Paderbon

Wesentliches Ziel der Gesellschafter ist es, für Nachwuchskräfte eine attraktive Bildungsmöglichkeit anzubieten und für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser qualifizierten Nachwuchs zu sichern.

Start im ab April 2020

Rund 300 Auszubildende können ab April 2020 die rechtlich eigenständig geführte Schule für Pflege und Gesundheit Paderborn besuchen, um nach dreijähriger Ausbildungsdauer sowohl in der Altenpflege also auch in der Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zu arbeiten. Die Schule bildet den theoretischen Teil der Berufsausbildung ab. Für den Teil der praktischen Ausbildung übernehmen die Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser als Kooperationspartner in Abstimmung mit der Schule die Verantwortung.

Info Bewerbung Das Bewerbungsverfahren für die ersten Ausbildungsjahrgänge läuft bereits. Weitere Bewerbungen für das neue Ausbildungsjahr werden noch angenommen. Mehr dazu auf

pflegeschule-paderborn.de

Zu den Kooperationspartnern gehört auch das St.-Marien-Hospital Marsberg, das ab April mit fünf Ausbildungsplätzen zur Pflegefachkraft startet. Der theoretischen Blockunterricht findet auf dem Campus des Brüderkrankenhauses St. Josef Paderborn statt, es stehen Appartements im benachbarten Wohnheim zur Verfügung. „Wir begreifen unsere gemeinsame Schule als Chance für die Zukunft“, so Christoph Robrecht, Hausoberer des Brüderkrankenhauses und Geschäftsführer der neuen Schule. „Die Auszubildenden werden mit ihren Ausbildungseinrichtungen und uns lernen, wachsen und sich zu Persönlichkeiten entwickeln, die erfolgreich und professionell in der Pflege tätig sein werden,“ ergänzt Jörg Meyer, Geschäftsführer der IN VIA Akademie und der neugegründeten Schule.