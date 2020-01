Die Karnevalsfreunde in Medelon bekamen von der Karnevalsgemeinschaft ein vierstündiges Programm inklusive einer Forderung der örtlichen Greta.

Närrische Session in Medelon geht in die heiße Phase

Ein Prinz im Karneval? Relativ normal. Ein Prinz und seine 15 Vorgänger alle zusammen auf der Bühne? Das gibt´s wohl nur in Medelon! Am Samstagabend startete die Karnevalsgemeinschaft Medelon mit ihrem Prinzenpaar Thorsten II. und Annika II. in die heiße Phase der närrischen Session.

Kappensitzung in Medelon zeigt vierstündiges Programm
Am Samstagabend startete die Karnevalsgemeinschaft Medelon mit ihrem Prinzenpaar Thorsten II. und Annika II. in die heiße Phase der närrischen Session.

Als Überraschung für die neuen Tollitäten erschienen in der fast vierstündigen Kappensitzung alle 15 vorherigen Prinzen samt Gefolge auf der Bühne – außerdem die Medeloner Greta mit ihrer Forderung „Freibier for Future“, die kleinen und großen Funken, zwei hessische Büttenredner, das graziöse Männerballett und viele mehr. (Ausführlicher Bericht folgt)