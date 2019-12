Brilon. Bei seinem Konzert in Brilon musste Sänger Laith Al-Deen gesundheitsbedingt plötzlich passen. Jetzt steht ein Nachholtermin für 2020 fest.

Nach Konzertabbruch: Laith Al-Deen kommt zurück nach Brilon

Zum ersten Mal in seiner Karriere musste Laith Al-Deen ein Konzert in der Mitte abbrechen, weil ihm eine Virusinfektion die Stimme genommen hatte. Das war am Nikolaustag in Brilon.

Wie versprochen wird er das Konzert für alle, die für den 6. Dezember eine Karte erworben hatten, nachholen. Er wird am Freitag, 17. Januar 2020, um 20 Uhr wieder mit seiner Band auf der Bühne des Bürgerzentrums Kolpinghaus Brilon stehen und live spielen.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Wichtig: Die Tickets vom 6. Dezember behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin. Da der Auftritt im Dezember ausverkauft war, wird es keine weiteren Karten im Vorverkauf oder an der Abendkasse geben.