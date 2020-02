Nach Sturm „Yulia“ am Sonntag hat sich das Wetter im Sauerland deutlich beruhigt. Trotzdem ziehen in den kommenden Tagen neue Niederschläge heran, am Aschermittwoch fällt teils bis ins Tal Schnee und Schneeregen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ab Dienstagnachmittag ziehen Schneeschauer auf, vor allem am Mittwoch fallen 10-15 cm Neuschnee in den Hochlagen des Sauerlands. Bis zum Freitag bleibt es dann recht winterlich.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Eine der Grundregeln des Wetters ist, dass es sich hierbei um ein chaotisches System handelt und es sich normalerweise nicht wiederholt. In diesem Februar könnte man aber tatsächlich den Eindruck gewinnen, denn tatsächlich waren alle 4. Sonntage des Monats von Sturm und oft auch von Dauerregen geprägt.„Yulia“ am vergangenen Sonntag setzte diese Serie mit über 40 Litern Regen und Böen von teils über 100 km/h eindrucksvoll fort. Auch wenn es kein gemütlicher Tag war, der Rosenmontag sorgt für eine deutliche Wetterberuhigung. Nun geht das unbeständige Wetter aber in die Verlängerung. So bringt der Dienstag anfangs nur wenige, im Tagesverlauf dann aber wieder kräftige Schauer.

Zum Abend fällt überall Schnee und ab 600 m Höhe bildet sich eine dünne Schneedecke. Bis Mittwochabend erhöht sich diese auf rund 10 cm und in der Nacht zu Donnerstag ist verbreitet mit leichtem bis mäßigen Frost bis zu -4°C zu rechnen. Der Donnerstag selbst startet dann mit dichten Wolken, es ist aber weitgehend trocken. Im Laufe des Nachmittages bringt ein neues Tief erneut Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen verbreitet im leichten Frostbereich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nach einem vollkommen verregneten Sonntag sind die Regenbilanzen der eigentlich als im Vergleich zum restlichen Sauerland sehr trockenen Orte nahe der hessischen Grenze noch deutlich aufgebessert worden. So sind es in Medebach bereits 140, in Marsberg-Westheim sogar 145 Liter auf jedem Quadratmeter. Das ist hier bereits rund das Doppelte der normalen Niederschlagsmenge für Februar.

In den letzten Tagen des Monats kommen noch einige Liter hinterher, denn bereits am Dienstag Nachmittag ziehen wieder kräftige Schauer durch. Diese halten in der Nacht und am Mittwoch noch an und fallen meist bis in die tiefsten Lagen als Schnee. So kann sich zumindest vorübergehend auch auf den Straßen eine Schneedecke bilden, Vorsicht vor Glätte!

Wetterexperte fürs Sauerland: Julian Pape. Foto: Privat / WP

Zwischen den Schauern zeigt sich die Sonne nur für wenige Momente. In der Nacht zu Donnerstag lassen die Schauer dann nach und es klar auch mal auf. Verbreitet muss mit leichtem Frost gerechnet werden, möglicherweise werden die tiefsten Temperaturen des gesamten Monats gemessen. Am Tag kommen dann wieder leichte bis mäßige Niederschläge auf. Anfangs Schnee, später auch Regen.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Sonst eher zu den trockenen Ecken zählend war die Innenstadt von Brilon am Sonntag der nasseste Ort des gesamten Sauerlandes. Hier kamen in rund 18 Stunden nahezu 45 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen, auch in Olsberg waren es 36 Liter. Aufgrund der kräftigen Niederschläge der Vorwochen erreichte die Ruhr mit einem Pegel von 180 cm rund 1 m mehr als im Durchschnitt und damit auch die Hochwassermeldestufe 1. Mittlerweile ist der Pegel aber bereits wieder unter diesen Wert gesunken. In den kommenden Tagen folgen weitere Niederschläge nach, sie fallen aber nicht mehr so kräftig und verbreitet aus und so wird der Pegel der Ruhr weiter absinken. Ein Thema ist aber durchaus der Schnee, denn dieser fällt in der Nacht auf Dienstag und am Mittwochvormittag bis ins Tal und so kann sich überall eine zumindest dünne Schneedecke bilden.

Am Langenberg sind 10 bis 15 cm Neuschnee möglich. Diese halten sich hier bei leichtem Dauerfrost auch am Donnerstag. Im Tal schmilzt der Schnee bei Tageswerten bis zu 4°C aber wieder allmählich dahin. Trotzdem bleibt es spätwinterlich mit vielen Wolken und zum Nachmittag auch wieder mit einigen Schneeflocken.

Der Trend: Weitere Tiefdruckgebiete bestimmen das Sauerländer Wetter auch rund um das kommende Wochenende. Am Samstag regnet es vorübergehend bis zum Kahlen Asten, am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze wieder ab.