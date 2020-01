Auch ein Wunsch-Komponist ist schon gefunden: Guido Rennert. Ob alles aber auch realisiert werden kann, das hängt nun von der Unterstützung aus der Bevölkerung ab. Denn so ein Stück zu komponieren, das kostet Geld und dafür haben die Musiker nun gemeinsam mit der Volksbank Sauerland ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Aber was für ein Stück soll es denn nun sein?

Zum Stück

„Wir möchten etwas, das dem Großen Blasorchester auf den Leib geschnitten ist und gleichzeitig etwas von Olsberg und unserer Heimat, dem Sauerland widerspiegelt“, so Dirk Brambring, erster Vorsitzender des Musikvereins „Eintracht“. Mit dem Musikstück wolle man sich selbst, aber auch den vielen Freunden, Gönnern und Zuhörern, die der Musikverein über die Jahrzehnte gewonnen hat, etwas zurückgeben. Und sie alle können sich auch noch selbst beteiligten - über das Crowdfunding.

Zum Crowdfunding

QR-Code Crowdfunding-Aktion Musikverein Eintracht Olsberg. Foto: Musikverein Eintracht / Volksbank Sauerland

Viele für eine Sache, nichts anderes ist Crowdfunding, übersetzt „Gruppenfinanzierung“. Und es sieht schon ganz gut aus: Am 24. Januar, rund einen Monat nach Projektstart, haben 67 Unterstützer seit dem 19. Dezember bereits 1.640 Euro gegeben. Wichtig dabei: Jeder kann so viel sponsern, wie er kann und möchte. Es können fünf Euro sein oder auch 50, ganz egal, Hauptsache am Ende stimmt die Summe. Avisiertes Ziel: 4.500 Euro. Warum genau diese Summe? „Die Auftragskomposition funktioniert nach dem Prinzip „je mehr desto besser bzw. länger“, pro 500 Euro wird eine Minute Komposition finanziert“, so der Verein.

Dieses und noch viel mehr ist auf der Webseite https://vb-sauerland.viele-schaffen-mehr.de/100-jahre-eintracht-olsberg nachzulesen, die von der Volksbank Sauerland als Projektpartner eingerichtet wurde. Noch bis zum 24. März läuft die Sammelaktion. Für jeden zahlenden Unterstützer (pro Spende von mindestens 5 Euro), spendet die Volksbank ebenfalls 5 Euro, dadurch sind schon 335 zusammen gekommen. Auch andere Vereine und Institutionen im Altkreis Brilon haben diese Finanzierungsmöglichkeit schon gerne genutzt, so zum Beispiel vor zwei Jahren die Schule an der Ruhraue, die ein neues Trainingsgerät anschaffen wollte.

Zum Komponisten

Dass Guido Rennert ihr eigenes Stück schreibt, haben sich die Musiker selbst gewünscht, denn sie haben in den vergangenen zehn Jahren so einige Stücke von ihm gespielt. „Das waren zum Beispiel ,Udo Jürgens - das Beste’, die ‘Große Suite über Winnetou’ und ‘Kommet ihr Hirten’“, so Vorsitzender Dirk Brambring. Über Marius Burmann, der als regelmäßiger Aushilfsmusiker im Musikkorps der Bundeswehr engagiert ist, war der Kontakt zum Stabsfeldwebel und Klarinettisten Guido Rennert schnell geknüpft. Und es klappte: Er hat ja gesagt! Schon einmal hatte es ein Musikstück gegeben, das auch in unserer Region spielt und auch uraufgeführt wurde. Es geht um ein trauriges Thema, um Kyrill. Komponist war damals Otto M. Schwarz. Das Stück wird bis heute in 80 Ländern gespielt. Und auch einen echter Sauerländer, Frederik Köster aus Olsberg, zog es „heimwärts“ also „homeward“. Denn genau so hat der Startrompeter sein Stück, die „Homeward Bound Suite“, genannt und mit den Hagener Philharmonikern in Hagen, Mülheim und Olsberg aufgeführt.

Zum Nutzen

Altkreis Brilon 74 Aktive im Großen Blasorchester Der Musikverein “Eintracht” wurde 1921 in Olsberg gegründet, er besteht aus dem Großen Blasorchester (aktuell: 74 Aktive), dem Jugendorchester (56 Aktive) und dem Ausbildungsorchester (15 Aktive). Außerdem setzten sich die Tanzband „Take Ten“ und die Blasmusik „Die Hasleymusikanten“ aus Eintracht-Musikern zusammen. Es gibt zwei große Konzerte pro Jahr im Frühling und zu Weihnachten (in Zusammenarbeit mit den Schützen) und die Eintracht spielt einige Schützenfeste im Umfeld. Sie gestaltet traditionelle Veranstaltungen wie die Fronleichnamsprozession und diverse Messen in Olsberg mit. Unter dem Link https://vb-sauerland.viele-schaffen-mehr.de/100-jahre-eintracht-olsberg können Unterstützer spenden, was zusammenkommt, wird zusätzlich von der Volksbank Sauerland aufgestockt.

Ähnlich soll es auch mit der Komposition von Guido Rennert laufen, es soll nicht bei der Uraufführung bleiben. „Selbstverständlich werden auch wir vom Musikverein Olsberg es mehrfach aufführen: nicht nur zum Jubiläumskonzert, sondern auch bei geeigneten Anlässen im gesamten Jubiläumsjahr und darüber hinaus“, erklären die Musiker. Und: Wer ab 100 Euro aufwärts spendet und schnell genug ist, kann einen der limitierten persönlichen Notenauszüge aus dem neuen Stück bekommen. Wenn sogar mehr als die 4.500 Euro eingehen, möchte der Verein noch eine CD produzieren, die alle Spender zu einem vergünstigten Preis erwerben können.

Zum Verein

„Mit einem eigens komponierten Musikstück unterstützt der Musikverein die Steigerung der überregionalen Bekanntheit unserer Heimat, der Region Hochsauerland“, werben die Musiker auf der Seite zum Crowdfunding für ihr Projekt. Der Name des neuen Musikstücks werde Bezug auf das Sauerland nehmen. Und: Es wird der Anlass - das 100-jährige Bestehen des Olsberger Musikvereins - im Untertitel erwähnt werden. „Somit werden alle Blasorchester, die dieses Werk in Zukunft deutschlandweit - oder gar darüber hinaus - aufführen, zu einer gesteigerten Attraktivität des Sauerlands und der Stadt Olsberg beitragen.“ Na, das sollte doch einigen einen Fünfer oder einen Fünfziger wert sein, nicht wahr?