Minister Pinkwart eröffnet Briloner Hansetags-Kongress

„Gemeinsam Zukunft gestalten“ - unter diesem Motto steht das Wirtschafts-Event während der Int. Hansetage, der Hansekongress. Dazu werden am 5. Juni mehr als 300 Teilnehmer im Schulzentrum an der Jakobuslinde in Brilon erwartet. Die Eröffnung nimmt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart vor. Als Keynote-Speaker ist der Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie, Holger Hanselka - nein, er wurde nicht wegen seines Namens ausgesucht - zu Gast. Sein Thema: „Arbeitswelt Deutschland 2030: So wird Technologie unseren Arbeitsalltag verändern.“

Während sich, so Hansetags-Organisatorin Ute Hachmann, in den vergangenen Jahren die Gastgeberstädte bei diesen Kongressen vornehmlich selbst in Szene gesetzt haben, stehe in Brilon der Austausch im Mittelpunkt. Dabei geht es um Themen und Fragen, die länderübergreifend Aktualität und Antwortbedarf haben: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation und Recruiting, also die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften.

Anmeldungen schon jetzt möglich

Dazu stehen mit Marie Ting von der Südwestfalen-Agentur, Prof. Dr. Ewald Mittelstädt und Prof. Dr. Martin Botteck von der FH Südwestfalen sowie Dr.-Ing Bernhard Thies aus Brilon vom Verband Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnik (VDE) Experten zur Verfügung.

Für die Teilnehmer gibt es branchenspezifische Workshops, aufgegliedert in Industrie, Handwerk, Tourismus, Gesundheit und Dienstleistung/Einzelhandel. Jeder der vier Experten ist in jedem Workshop präsent; außerdem gibt es ein englischsprachiges Angebot. Der Kongress beginnt um 9 Uhr morgens mit dem Get Together und der Akkreditierung der Teilnehmer. Ausklang ist mit einem Barbecue, das von Martin Steiner und seinem Team von der Almer Schlossmühle zubereitet wird.

Die Teilnahme ist nicht kostenlos, wegen des organisatorischen Aufwandes wird eine Gebühr von 120,20 Euro plus 40 Euro für das Barbecue sowie die Bewirtung tagsüber - plus Mehrwertsteuer -erhoben.

Kongress offen für Teilnehmer über Brilon hinaus

Der Hansekongress ist keine geschlossene Veranstaltung für die Delegierten der Hansestädte, sondern er wendet sich auch an Interessenten aus der Region. Das gilt auch für Unternehmen, die an einer kleinen Messe im Schulzentrum beteiligen möchten.

Ende Oktober richtete Brilon die Herbsttagung des Int. Hansebundes aus. Hier beim Empfang der Gäste aus 16 Nationen, von links Bürgermeister Dr. Bartsch, Jan Lindenau, BM von Lübeck und Vormann der Int. Hanse, Waldfee Sarah Schleich, Iwan Zezerski, ehemaliger Bürgermeister von Pskov und Vorsitzender des Russischen Städtetages sowie Landrat Dr. Schneider Foto: Jürgen Hendrichs

Der Hansekongress, so Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, sei eine Veranstaltung, bei der „trotz des historischen Hintergrundes nach vorne geguckt“ werden. Die heimischen Unternehmen könne den Kongress als Chance sehen, den Gästen aus dem In- und Ausland zu zeigen, welch ein „agiler Wirtschaftsstandort Südwestfalen“ sei, wie Karl Kubitz von der Fa. Egger sagte.

„Ein großer Bummel durch Europa“

Und was Ute Hachmann betont: „Die Hansetage in Brilon wird deutlich politischer als die vergangenen.“ Das zeigt schon die Teilnahme von Iwan Zezerski, dem ehemaligen Bürgermeister von Pskov und aktuellem Vorsitzenden des Russischen Städtetages, sowie von der Generalkonsulin der Bundesrepublik in St. Petersburg, Dr. Eltje Aderhold.

Bisher haben sich schon 62 Städte für die Int. Hansetage vom 4. bis 7. Juni angemeldet; die Organisatoren rechnen mit 100 bis 120, die sich auf der Hansemeile zur Schau stellen. Ute Hachmann: „Das wird ein großer Bummel durch Europa.“

Das Schulzentrum steht übrigens zur Verfügung, weil am 5. Juni in allen Briloner Schulen kein normaler Unterricht stattfindet, sondern ein Hanse-Projekttag angesetzt ist.

Weitere Infos/Anmeldung zu dem Hansekongress auf www.hansetagebrilon.de