Medebach. Alkohol, Medikamente und von beidem viel zu viel: So baute der 71-Jährige bei Grönebach einen schweren Unfall. Das Gericht hatte kein Verständnis.

„Ich habe Schuld und fertig. Ich bereue das auch“, ließ der Angeklagte zu Beginn des Prozesses wissen. Wegen unerträglicher Kopfschmerzen habe er damals ins Krankenhaus gewollt. Dorthin kam aber seinetwegen zunächst jemand anderes.

Denn als sich der 71-jährige Medebacher im vergangenen August mit seinem 45-km/h-Leichtfahrzeug auf den Weg zum Krankenhaus Winterberg machte, war er absolut fahruntüchtig.

Bei Grönebach endete die Fahrt: Er krachte in den entgegenkommenden Pkw einer Frau. Die Folgen für diese: beidseitige Stauchung der Halswirbelsäule und längere Arbeitsunfähigkeit. Anderthalb Stunden nach dem Unfall wurden im Blut des Angeklagten noch 1,0 Promille Alkohol und Rückstände von drei Medikamenten festgestellt – im Beipackzettel jedes einzelnen wird vor Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit gewarnt.

Altkreis Brilon Fahrzeuge, für die kein Führerschein nötig ist Führerschein oder Prüfbescheinigung sind in Deutschland nur zum Führen folgender Fahrzeuge nicht nötig: Elektro-Kleinstfahrzeuge; motorisierte Krankenfahrstühle mit Elektroantrieb bis 15 km/h sowie einige Fahrzeuge in Land- und Forstwirtschaft, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Gabelstapler bis 6 km/h, einachsige Zug- und Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern geführt werden. Quelle: Bundesverkehrsministerium

Außerdem gab der Angeklagte zu, er habe von allen Medikamenten deutlich „mehr genommen, als der Arzt verschrieben hat.“ Nämlich so viel, dass er von allen drei Wirkstoffen eine bedenkliche bzw. beinahe toxische Dosis im Blut hatte. „Sie spielen auch mit ihrem eigenen Leben“, mahnte Richter Frank Seidel.

Verteidiger sah keinen Vorsatz

Die gesammelten Vorwürfe von Staatsanwalt Elmar Balkenhol: vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung und vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die ist weg, seit der Angeklagte 2015 betrunken am Steuer erwischt wurde.

Der Angeklagte war geständig, deshalb brachte sein Anwalt als einzigen Diskussionspunkt die Frage nach dem Vorsatz ins Spiel. Er sah vielmehr Fahrlässigkeit. Auslöser des Unfalls sei ein Blackout gewesen, also ein medizinischer Notfall. Außerdem sei sein Mandant davon ausgegangen, dass er das Leichtfahrzeug ohne Führerschein fahren dürfe. Mit diesem Versprechen habe man es ihm verkauft.

Doch damit kam er beim Richter nicht durch. „Da muss man sich informieren“, meinte dieser in der Urteilsbegründung. Mit vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung, 1200 Euro Geldbuße, einer 18-monatigen Führerscheinsperre, sechs Monaten Fahrverbot und der Auflage, das Unfallfahrzeug verschrotten zu lassen, kam Seidel fast komplett der Forderung des Staatsanwalts nach – der hatte sechs Monate Haft auf Bewährung gefordert.

„Gefühlt haben wir inzwischen alle 14 Tage mit solchen Fahrzeugen zu tun. Teilweise scheint es sogar dasselbe zu sein, das weitergegeben wird. An den Kern dieser Sache müssen wir heran“, resümierte der Richter. „Die werden oft nicht als Krankenfahrstühle genutzt, sondern als normales Kfz.“ Offenbar nicht selten von einem Personenkreis, den der Staat an keinem Steuer mehr sehen will.