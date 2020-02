Medebacher Narren feiern in der Manege

„Manege frei“ hieß es im Narrenzirkus der Karnevalisten Rot-Weiß im bunt geschmückten Kolpingsaal, als Sitzungspräsident Thomas Hoffmeister die 199. große Narrensitzung unter dem Motto „Brexit, Klima, Karneval – Zirkus gibt es überall“ eröffnete.

Gemeinsam mit seinem Vize Alexander Müller und dem Elferrat hatte er alle Hände voll zu tun, die Schar der Akteure für ihre tollen Darbietungen mit Orden auszuzeichnen.

Karneval in Medebach „Manege frei" hieß es im Narrenzirkus der Karnevalisten Rot-Weiß im bunt geschmückten Kolpingsaal bei der 199. großen Narrensitzung.

„Manege frei" hieß es im Narrenzirkus der Karnevalisten Rot-Weiß im bunt geschmückten Kolpingsaal als Sitzungspräsident Thomas Hoffmeister die 199. große Narrensitzung unter dem Motto „Brexit-KuMa- Karneval - Zirkus gibt es überall" eröffnete.

Ebenfalls im Dauereinsatz war Christiana Lurch, die als Hoppeditz alles, was Beine hatte, auf die Bühne brachte. Erfahrene Karnevals-Urgesteine wechselten sich mit ganz jungen Narren ab, alle zusammen sorgten dafür, dass das vierstündige Programm keine Minute langweilig war.

Medebacher Ehrenorden für Tina Rosenau

Der Ehrenorden des Medebacher Karnevals ging an Tina Rosenau, die für ihren jahrelangen, unermüdlichen Einsatz in der fünften Jahreszeit geehrt wurde. Sie konnte aus Krankheitsgründen zwar nicht persönlich anwesend sein, erhält die Ehrung aber in Kürze vom Vorstand.

Vom Sitzungsbeginn an war das fröhlich feiernde und schunkelnde Publikum in guter Stimmung und bereitete dem Prinzenpaar Stefan I.² und Cordula I.² einen begeisterten Empfang. Hoch zwei, weil die beiden vor 25 Jahren schon einmal die Regentschaft über das Medebacher Narrenvolk hatten und so war es auch klar, dass der damalige Elferrat diesmal als Prinzengarde auf die Kolpingbühne einzog.

Altkreis Brilon So geht es weiter im Medebacher Karneval Nach dem „Großen Narrenball“ zur Weiberfastnacht in der Schützenhalle feiert die jecke Karnevalsjugend am 22. Februar bei der der Partysitzung im Kolpinghaus richtig ab. Einen Tag später, am Sonntag, 23. Februar, gibt es dort bei der zweiten Aufführung ab 19.01 Uhr eine erneute Chance für die „Große Narrensitzung“. Krönender Abschluss der Medebacher Karnevalssession ist am 24. Februar um 14.11 Uhr der Rosenmontagsumzug mit großen Festwagen, bunten Fußgruppen, der Erstürmung des Rathauses und dem anschließenden großen Narrenball in der Schützenhalle.

Das strahlende Prinzenpaar bedankte sich für den tollen Empfang und bewies dem Publikum mit einer spritzigen Antrittsrede, dass dieses sich unter diesen fröhlichen Regenten auf eine tolle Karnevalshochphase freuen kann.

Anschließend hieß es Bühne frei für die Funkengarde, die ihren perfekt einstudierten Gardetanz schwungvoll und sicher präsentierte. Diese eindrucksvolle Tanzdarbietung zeigte sich neben den mitreißenden Gardetänzen der Jugend- und der Minifunkengarde mit dafür verantwortlich, dass der Karnevalsabend mit seinem 20-Punkte-Programm rundum unterhaltsam war. Radschlag, Spagat, fliegende Beine und Hebefiguren erfreuten das Publikum.

Fehlerfreie Kinderrede

Bevor das diesjährige Kinderprinzenpaar Emma und Julius Kirstein mit seiner fehlerfrei vorgetragenen Kinderrede bewies, dass sie mit den erwachsenen Regenten in Sachen Humor auf Augenhöhe rangieren, berichtete Lachmuskel-Masseur Olaf Esten als Bodo von der Kohlwiese auf köstliche Art vom Leben mit seinem Möppelchen. Er erzählte singend vom großen Interesse an einem Hund, der unbeliebte Ehefrauen und Schwiegermütter elegant entsorgt.

Überhaupt bekamen die Frauen bei der Sitzung oft ihr Fett weg. So auch beim schillernden Auftritt von Alexander Müller und Jürgen Hoffmeister, die oskarverdächtig die Ehrlich Brothers mimten und das Publikum mit allerlei Tricks verblüfften.

Sie erzählten bei ihrer Zaubershow von einem Mann, der sie bat, etwas gegen einen Fluch zu tun, mit dem er vor 30 Jahren belegt worden war. Dieser lautete: „Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau.“

Eine weitere eindrucksvolle musikalische Darbietung waren die Medebacher Nachrichten des Elferrates, dessen bewährte Kooperation mit den Könnern des Männergesangsvereins diesen Auftritt zu einem stimmgewaltigen Ohrenschmaus werden ließ.

Ihr Vortrag spannte einen weiten Bogen an Themen – so wurde über Lokales wie das Bundesschützenfest, die Prinzensuche, die neue Stadtratsvertretung und die Winterberger Bürgermeisterfrage zu bekannten Melodien genauso gesungen wie über Greta Thunberg. Besonders der Song „Cordula Lurch“ wird sich in dieser Session mit Sicherheit zum Ohrwurm entwickeln.

Mit der Funkengarde um die Welt

Der Sketch „OP – Do it yourself” über einen Fachmarkt im St.-Franziskus-Hospital rundete das Programm ab. Diese herrlich schräge Nummer der Karnevalisten-Crew hatte Bezug zur aktuellen Situation. Kostendruck der Kliniken und die Rationalisierungswelle lassen erfinderisch werden. Vielleicht wäre so ein OP-Fachmarkt mit Organen und mit Gutschriften für ausgefallene OPs auch eine Alternative für das Winterberger Krankenhaus?

Sportlich und meisterlich synchron zeigten sich neben den Funkengarden auch die Jugendtanzgruppen „Amazing Colours“, „Die Überflieger“ und „Die 80er Barbies“ mit ihren originellen Tanzdarbietungen. Wenn auch bei den Tänzen zuvor die tänzerische Messlatte schon hochgelegt worden war, so legte die Funkengarde mit ihrem Showtanz noch einen drauf. Als flotte Reisebegleiterinnen entführten sie die Zuschauer einmal rund um die ganze Welt.

Last but not least hielt es bei der fetzig-filigranen Tanzeinlage des legendären Feuerwehrballetts niemanden mehr auf seinem Sitz. Die Jungs wurden mit Zugaberufen und Standing Ovations belohnt, nachdem sie erst als bunte Gummibären und später in knappen Baströckchen die Bühne gerockt hatten.

Das große Finale mit allen Akteuren und der anschließende Ehrentanz setzten einen Schlussstrich unter eine fröhliche Sitzung. Bei bester Stimmung ging die Zirkus-Party noch weiter bis tief in die Nacht.